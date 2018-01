El pájaro carpintero

:Que A partir de ese día, el profesor Atilano Rodríguez Pérez, subsecretario de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo queda como el encargado del despacho de la dependencia estatal tras la renuncia de Sayonara Vargas quien el fin de semana se registró como precandidata a la diputación federal por el distrito 1 con cabecera distrital en Huejutla de Reyes. Corre el rumor que el nuevo secretario podría ser el actual director de los Cecyteh, Sergio Arteaga Carreño.

:Que Hablando de las precandidaturas del PRI, parece que el ordenamiento federal y estatal sobre los distritos indígenas se lo están pasando por el arco del triunfo ya que las hasta ahora registradas son únicamente nacidas en la Huasteca pero no son parlantes de lengua materna originaria de aquella zona, ni mucho menos personajes con trabajo dentro de las comunidades del campo, radios comunitarias, proyectos productivos ni sociales, que sirvan de elementos para justificar su intención de llegar a un puesto de elección popular.

:Que Simpatizantes del PRD desconocen a Héctor Chávez como presidente del partido pues, según ellos, fue electo en una votación que no cuenta pues hubo complicaciones en la sesión en que lanzaron petardos. Ayer, mujeres integrantes de Foro Nuevo Sol, advirtieron que buscarán los recursos legales para que la naciente dirigencia de Chávez Ruiz sea revocada y revelaron que además de los actos de violencia hubo amenazas en contra de varios personajes del partido por lo que temen que la vida interna del partido haya quedado fracturada.

:Que El presidente municipal de Tepeji del Río, Moisés Ramírez Tapia justificó el hecho de cobrar cuotas por utilizar las instalaciones deportivas municipales. El edil dijo que la población debe comprender que las cosas cuestan y es necesario dar mantenimiento a dicho espacio. Aseguró que las cuotas que pretende recopilar el Instituto Municipal de Cultura Física sería utilizado para mejorar las instalaciones a favor de la población y usuarios.

Las perlas

"Todavía no se define quienes encabezan y quienes serían los candidatos, cada uno de los partidos tiene estatutariamente sus lineamientos, tenemos hasta el 10 de abril para poder registrar las candidaturas comunes, lo que tenemos claro son los seis distritos en los que vamos a ir de esta manera”

Leoncio Pineda Godos

Líder priista, sobre candidaturas

"Quieren presionar y que no se cumplan los acuerdos, porque la presidencia municipal firmó el acuerdo y dice que si no llega a cumplir podemos retomar los espacios de trabajo en el Centro Histórico. No nos pueden detener ni aventarnos la fuerza pública, ya que está autorizado en el convenio”

Óscar Pelcastre Almanza

Líder de la FOIDEH, sobre acuerdos

"Acudimos a un Consejo Estatal y creemos que son reprobables las acciones del pasado domingo. No vamos a solapar estas acciones, ya que es muy irresponsable poner en riesgo a la gente que se encontraba dentro, esperemos que no sea gente del PRD ”

Héctor Chávez Ruiz

Dirigente perredista en Hidalgo