El pájaro carpintero

:Que Ayer en la reunión de Nueva Alianza con José Antonio Meade en Tepeapulco, a la mayoría de los alcaldes turquesas que se dieron cita no se les vio la intención de saludar al precandidato a Los Pinos, a su líder nacional Luis Castro, al posible precandidato por el distrito Sinuhé Ramírez o al desangelado líder estatal Juan José Luna, sino más bien de buscar la salida más cercana. Integrantes de la dirigencia del Panal lo llaman la simulación de estar y no estar, y muchos dejaron ver su molestia por la actitud de los ediles.

:Que Hablando del partido magisterial, quienes viven la etapa del olvido con nulos saludos y aplausos en eventos políticos de Nueva Alianza son los ex legisladores Sergio Hernández y Francisco Salinas, quienes han dejado de pesar en la estructura del partido y simplemente han visto pasar los años maravillosos en la política estatal para ser usados solo como relleno en los eventos; ayer, las mujeres panalistas fueron las que dieron la cara por la militancia, mientras que muchos profes solo se dedicaron a estar mirando el celular.

:Que Ayer explotaron las pasiones en la asamblea estatal del PRD donde fue electo Héctor Chávez como nuevo dirigente pues en medio de un escenario de violencia, golpes y uso de artefactos explosivos, los perredistas concluyeron su proceso con una división total entre corrientes afines a los precandidatos al Senado, Manuel Hernández y José Guadarrama, así como enviados de la UFIC que comanda el actual senador Isidro Pedraza; hubo una persona lesionada, muchas mujeres asustadas, por lo que podría terminar en denuncia penal el asunto.

:Que A través de mensajes de texto vía celular la Comisión Nacional del Agua alertó a la población para que hoy y mañana se extremen precauciones con niños y adultos mayores ya que se presentarán bajas temperaturas y precipitaciones pluviales en gran parte del territorio estatal. En el mensaje se invita a estar atentos a las respectivas autoridades de Protección Civil y las indicaciones que manejen para evitar las enfermedades respiratorias.

* * *

Las perlas

"Tenemos que estar atentos en materia de alimentación, no se puede atender a un niño que tenga un reto de nutrición, y eso quiere decir que las intervenciones desde la escuela y en el hogar en materia de apoyo nutricional los beneficios tienen que estar presentes en las comunidades indígenas”

José Antonio Meade Kuribreña

Precandidato priista a la Presidencia

"Yo estoy muy ajeno al proceso de mi partido, cuando me llaman para anunciarme esa posibilidad la verdad me dio mucho gusto, yo creo que es un reconocimiento del partido al trabajo que han hecho, a los resultados que han dado, no me parece extraño”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo

"Demostró la preparación para conducir al país para convertirlo en una potencia y desarrollar la economía, y lo más importante para nosotros es que hay una identidad, un contacto y un compromiso con las maestras y los maestros de México”

Luis Castro Obregón

Dirigente nacional de Nueva Alianza