El pájaro carpintero

:Que Ayer unos 70 padres de familia de la primaria Escuadrón 201 bloquearon ambos carriles de la carretera Progreso-Actopan, inconformes porque hace 15 días solicitaron un maestro que aún no ha llegado. El bloqueo de la vía de comunicación inició después de las 09:00 de la mañana y desquició tanto a pasajeros de autobuses, así como a vecinos de varios municipios pues no pudieron llegar a sus trabajos ni citas personales a tiempo. La solicitud ya fue atendida por parte de las autoridades educativas, pero no se llegó a un acuerdo favorable.

:Que Continúan detenidos los trabajos del gasoducto Tula-Villa de Reyes en el tramo de Iturbide ya que aún no hay acuerdo entre los pobladores de la comunidad y la empresa TransCanada. Ayer, vecinos bloquearon los accesos del área donde la empresa Bonatti coloca el gasoducto, demandando que TransCanada dé beneficios como la donación de 4 hectáreas para construir un panteón y una unidad deportiva. Si esto no sucede, los inconformes piden que el proyecto continúe su trazo original.

:Que El acalde de Atotonilco, Julio César Ángeles Mendoza prometió que este año se realizarían más obras en el municipio, sin embargo, no presentó ningún proyecto ante la federación para obtener recursos, acusó el regidor Efraín Pedraza Cruz. Consideró injustificable perder la oportunidad de obtener recursos extraordinarios que se gestionan a principio de año, ya que mejoran la infraestructura municipal para beneficio de los pobladores.

:Que Juan Cruz Nopal renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Ixmiquilpan, debido a “cuestiones personales”. Sin embargo, trascendió que el funcionario rendirá protesta el próximo sábado como dirigente de la agrupación Sociedad Integral de Organización Nacional, que dirige el alcalde Pascual Charrez Pedraza. Cruz Nopal fue criticado durante 2016 por no dar continuidad al Festival Internacional de la Culturas Indígenas perdiendo un legado tradicional que ya era parte del municipio.

* * *

Las perlas

"Queremos aprovechar las capacidades y el conocimiento que ellos tienen, así como los vínculos con diferentes instituciones a nivel mundial para desarrollar proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación”

Alonso Huerta Cruz

Director de Citnova sobre proyectos para el desarrollo de Hidalgo

"No nos podemos quedar así y hoy por eso nos tenemos que hacer un esfuerzo todos, no solamente es el secretario de Desarrollo Económico, no solamente el gobernador, las presidentas y presientes municipales, también ellos tienen una gran responsabilidad”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo

"Después de la afluencia por el Día de Reyes, los que nos dedicamos a esto sabemos que viene un declive fuerte por la famosa cuesta de enero, en la que se reducen ventas en un 50 por ciento, lo importante en este caso es sostenerse y aguantar”

Juan Jesús Bravo Aguilera

Presidente de Canaco Pachuca