El pájaro carpintero

:Que Ayer se anunció la incorporación de la ex candidata al gobierno de Hidalgo, Xóchitl Gálvez a la campaña de Ricardo Anaya en la coordinación del sector indígena; pero la noticia no fue esa, sino que junto a ella reapareció el ex diputado local panista y ex edil de Xochiatipan, Prisco Manuel Gutiérrez quien será su enlace en la entidad; muchos agazapados ya están frotándose las manos con la incorporación de Gálvez pues podrán hacer de las suyas como en antaño, al estilo los hermanos Charrez, Pepe Huerta y anexas en Ixmiquilpan.

:Que Hablando de Ixmiquilpan, pobladores han comenzado a colocar presuntas barricadas en las entradas de barrios y comunidades con el objetivo de hacer frente a la delincuencia en la región, por lo que los comentarios a favor y en contra no se dejaron esperar e inundan las redes sociales donde señalan que el presidente municipal Pascual Chárrez debería poner orden en su demarcación en lugar de estar exponiendo a los vecinos a un enfrentamiento con desconocidos que podrían llegar armados al municipio.

:Que Las denuncias de la ex directora del Bioparque de Pachuca, Erika Ortigoza, por el mal trato a los animales de la Unidad de Rescate y Rehabilitación no fueron escuchadas y ayer se difundió que uno de los ejemplares de tigre de bengala murió en el lugar; otras especies han sido fotografiadaspor los visitantes para exponer el caso en donde se ven desde pequeñas tortugas, reptiles y felinos en condiciones poco saludables con instalaciones que no han sido vigiladas como en anteriores años donde se reconoció incluso al sitio a nivel nacional e internacional como un santuario.

:Que Tras la polémica de varios días con el tema del ex subsecretario de Obras Públicas, Mario Rico, y la demanda de una empresa constructora en contra de un ciudadano que adquirió una vivienda en los límites de Pachuca y Zempoala, el secretario de Gobierno, Simón Vargas, aclaró que se está investigando si existió conflicto de intereses, al tiempo que se recordó que los permisos para la construcción de fraccionamientos se dieron en la pasada administración y no en la presente.

* * *

Las perlas

"Es una exigencia de los pueblos indígenas, me da mucho gusto que esto esté sucediendo que varios actores estén sumando esfuerzos hacia un solo propósito, que los pueblos indígenas estén representados”

Luis Vega Cardón

Presidente del Consejo Supremo Hñahñu, sobre candidaturas indígenas

"Se exhorta respetuosamente al titular del Sistema DIF Hidalgo a que genere la información real y actualizada acerca de las cifras relacionadas al maltrato infantil en la entidad, además de revisar sus protocolos de intervención”

Miguel Ángel de la Fuente López

Diputado local, sobre modelo de atención por maltrato a menores

"Supe lo que dijo el legislador, pero quiero recordarle a la población que la comisión no tiene presupuesto, todo lo absorbemos nosotros. Invito a ciudadanos y autoridades, que incluye a diputados, que vengan a conocer qué hacemos”

Ricardo Rivera Barquín

Presidente de la Coparmex en Hidalgo, en respuesta a acusaciones de transparencia