El pájaro carpintero

:Que Ayer tras una manifestación de empresarios y trabajadores de funerarias en Pachuca, quienes denunciaron un alza en el costo impuestos y pagos por concepto de inhumaciones, el Congresoestatal precisó que no hay necesidad de una “Fe de erratas” para modificar cifras, debido a que no existe error alguno pues los montos fueron autorizados en el Cabildo y enviados al Legislativo donde fueron aprobados y publicados en el Periódico Oficial del Estado. El presidente de la Comisión de Hacienda, Canek Vázquez, dijo que los montos correspondientes a las inhumaciones fueron respetados y únicamente ajustados para que no superaran el índice inflacionario.

:Que La alcaldesa de Cuautepec, Haydeé García del PRI, es acusada de ocultar datos del presupuesto a un regidor panista que cuestionó el gasto para adquirir uniformes y vestuario. En comunicado de prensa, el Partido Acción Nacional expuso que durante la sesión de cabildo del lunes pasado, al regidor Romeo Corona no le dieron dicha información bajo el argumento de que no es oriundo del municipio. El PAN lamentó que la presidenta municipal sea autoritaria y arbitraria, además de que no conoce a su propia asamblea.

:Que Personal de Enfermería y Administrativo del Hospital General de Pachuca protestó en la explanada del nosocomio para solicitar el pago de 3 mil pesos correspondientes a su bonoanual. Las afectadas piden una fecha para saber si les darán lo faltante a más de mil 500 personas del nosocomio. Empleados de urgencias y trabajo social también solicitaron su pago y en caso de no obtener una respuesta continuarán con sus manifestaciones y escritos dirigidos a la Secretaría de Salud y gobierno.

:Que El que se le acabó el encanto terminando las fiestas navideñas fue a Pascual Chárrez, presidente municipal de Ixmiquilpan, quien volvió a las andadas con desplantes, falta de compromiso con la población y ayer incluso, con familias y niños que asistieron a la Cabalgata de Reyes Magos donde no acudió debido a que no se ha presentado a trabajar durante toda la semana al ayuntamiento, pero eso sí, manda a los vecinos a que vigilen las calles mientras se pasea por balnearios de otros estados.

* * *

Las perlas

"Ya dijo el gobernador que el único lugar para los delincuentes está en la cárcel; no vamos a bajar los brazos en el ataque frontal al huachicol, nosotros vamos a llegar hasta la instancia que nos corresponde, llegar a ponerlos a disposición y esa es otra ventanilla”

Ricardo Aguilar Núñez

Subsecretario de Prevención en Hidalgo

"Primero tenemos que esperar que manifieste las intenciones, a él siempre lo hemos visto seguro y preciso en el partido en donde él milita y para nosotros sería un placer y un orgullo”

Daniel Andrade Zurutuza

Dirigente estatal de Encuentro Social en Hidalgo sobre Miguel Osorio Chong

"Lo que proponemos es que veamos un análisis nacional, porque con blindar a los candidatos no se termina la violencia en el país; nosotros estamos preocupados por lo que se viene para México, que es la principal apuesta que generemos paz y recobrar la seguridad”

Manuel Granados Covarrubias

Dirigente nacional del PRD