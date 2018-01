El pájaro carpintero

:Que Quien anda saludando con sombrero ajeno desde hace varios meses es el delegado regional de la CDI en el Valle del Mezquital, Carlos Anaya de la Peña, quien dicen anda diciendo que será el próximo candidato del PRI a diputado local por el distrito indígena con sede en Ixmiquilpan; sin embargo, basta recordar que ya pasó por el encargo hace un par de Legislaturas sin pena ni gloria por lo que tendrá que medirse a perfiles de mayor peso y experiencia para saber si será abanderado tricolor.

:Que Quien también anda sin problema con la vida y la justicia es la ex tesorera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Hidalgo y ex diputada local, María Eugenia Muñoz, pues se le puede ver en la capital como si nada a pesar del millonario desfalco que se realizó en la gestión en la que participó como responsable de los recursos. La panalista dicen que está muy segura de su situación jurídica pues parece que le hicieron lo que el viento a Juárez y la única que salió en problemas fue la ex dirigente Mirna García López. ¿También se irá a Morena?

:Que Para el reemplacamiento de vehículos, la Secretaría de Finanzas emitió recomendaciones para que el tramite se más eficaz para personas con discapacidad quienes deberán llevar su constancia avalada por una institución de salud estatal, en tanto, los vehículos antiguos deberán contar con certificado del Instituto Politécnico Nacional y en los cambios de dueño se deben dar de baja las placas anteriores y tener un permiso para circular sin ellas por 15 días.

:QueProductores de tortilla en la entidad ya prevén que el kilo del producto alcance los 15 pesos en promedio, sin embargo habrá zonas donde el costo sea mayor. De entrada este año llega con fuertes cambios para la economía de los hidalguenses en productos básicos, ya que el precio del gas LP también se estima que aumente como lo hizo en los últimos meses del 2017 creando una efecto bola de nieve para precios de productos y servicios.

* * *

Las perlas

"Ahora circular en las carreteras no solo estatales sino a nivel federal también ya hay una normatividad que nos dice y nos obliga que debemos de contar con un seguro de daños a terceros, con esa finalidad se da y se otorga este beneficio”

Jorge Daniel Escamilla

Funcionario estatal sobre seguro de daños

"La coordinación del gobierno estatal con las presidencias municipales para la realización de este evento, demuestra que cuando se trabaja por la gente, se puede lograr una sociedad más unida”

Omar Fayad Meneses

Gobernador, sobre coordinación con municipios para realizar Cabalgata de Reyes

"Desgraciadamente los municipios que más lo recienten son aquellos que no están preparados para poder recibir una cantidad de lluvias atípicas, los días calurosos se han incrementado, no solamente en número sino en grados y este tipo de municipios”

Benjamín Rico Moreno

Secretario de Medio Ambiente estatal