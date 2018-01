El pájaro carpintero

:Que El que salióúnicamentea partir la rosca de Reyes Magos fue el diputado federal por Pachuca, Alfredo Bejos Nicolás, a quien la población capitalina no le ha visto más que en actos públicos donde no se expone a buscar la opinión de la gente, además de que es nula su intención de trabajar de la mano de las autoridades de la Casa Rule que son las de su distrito y que aunque sean de diferentes partidos políticos deben ver por el bien y la seguridad de las familias de la Bella Airosa.

:Que La Secretaría de Turismo del estado no reporta disminución en afluencia de visitantes a la región Tula tras la ola de asesinatos y decomisos de vehículos para el robo de combustible. El titular de la dependencia Eduardo Baños Gómez aseveró que no ha detectado una baja sensible en los paseantes y que la Secretaría de Seguridad Pública intensifica la vigilancia en la zona. El funcionario aseveró que Hidalgo es uno de los estados más seguros de la República, de acuerdo con el Inegi y revistas internacionales.

:Que La presidencia municipal de Tlaxcoapan buscará bajar los recursos que Pemex ofrece a demarcaciones, pues el año pasado no recibió nada. El titular del Ejecutivo local, Jovani Miguel León Cruz busca disminuir los gastos de hidrocarburos e informó que durante 2017sí llegaron recursos aHidalgo por parte de Pemex, sin embargo, fueron entregados al gobierno estatal y de ahí se tenían que bajar hacía los municipios, situación que no ocurrió.

:Que El nuevo sistema de justicia penal permitió a Sergio Islas Olvera, ex director de Radio y Televisión de Hidalgo, llegar a un acuerdo de reparación de daño con la parte ofendida, para saldar la sanción impuesta por el desvío de recursos. La presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez, explicó que los 77 millones de pesos de la reparación de daño deberán ser cubiertos a la administración pública, en este caso a Finanzas y que el Ministerio Público debe estar pendiente de la situación.

Las perlas

"En la temporada navideña nos fue más o menos, si hubo venta como siempre, pero a comparación de años anteriores disminuyó. El domingo como las personas se prepararon para regresar al trabajo y escuela sí hubo movimiento, pero solo ese día”

Jorge Ricaño

Vendedor de jitomate, sobre cuesta de enero

"Aquí no nada más las metas van a ser lo más importante, también vamos a meter cuestiones como la atención ciudadana, va a ser algo muy importante que ha pedido el gobernador, que midamos también a los secretarios”

Israel Félix Soto

Secretario Ejecutivo de la Política Pública, sobre atención a ciudadanía

"Hace poco tuvimos un evento con el consejo en el que calificamos a los mejores esquemas emprendedores en el estado y se les apoyó para el desarrollo de sus ideas, que sean exitosas y los vinculemos”

Margarita Gálvez Grimaldo

Presidenta de Canacintra, sobre impulso a los emprendedores