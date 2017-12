El pájaro carpintero

:Que hoy se sabrá el nuevo incremento para el transporte colectivo para las rutas que aún sobreviven en su modalidad de combis, se especula que la nueva tarifa será de 9 pesos, en tanto los taxistas en la ciudad de Pachucaaseguranque subir el costo del traslado mínimo a 35 pesos no ayuda en nada, pero a 40pesos sería la ruina para muchos que sobreviven de este oficio, el año que está por entrar pinta difícil panorama para usuarios y trabajadores no así para los acaparadores de concesiones de trasporte.

:Que en el Parque de la Familiacerraron la fuente que por mucho tiempo divirtió a los pequeños sobre todo en época de verano, ahora esta ha dejado de funcionar para ser rehabilitada, los trabajadores del lugar comentan que esperan un químico especial para evitar la formación de hongos y bacterias y que una vez reabierta los niños y niñas de Pachuca puedan regresar a mojarse sin peligro alguno de contraer algún agente nocivo. Por lo pronto esperan que más presupuesto se brinde a este espacio para rehabilitar más zonas.

:Que recientemente la Secretaría de Salud ha hecho hincapié en identificar y atender los posibles casos de la llamada “depresión invernal”, esta enfermedad mentalafecta más a mujeres que a hombres entre mediados de noviembre y hasta febrero y en casos severos puede originar que la persona afectada piense en el suicidio. En el hospital Villa Ocaranza del sector Salud en invierno es cuando más se disparan las consultas por esta afectación cerebral, aseguran.

:Que autoridades de la delegación del IMSSHidalgo deberían investigar los presuntos hechos que involucran al vehículo oficial A269 con matricula LB-18-141 y el cual reportan por agresiones a dos peatones en las inmediaciones de Plaza del Valle muy cerca de Home Depot, presuntamente el chofer de esta unidad intentó atropellar a un par de personas en ese lugar por ir en estado de ebriedad.

* * *

Las perlas

La Comisión Intersectorial es el máximo órgano de deliberación y de toma de decisiones ante el cambio climático en Hidalgo, del cual los alcaldes son parte fundamental; tiene como objetivo que en el mediano y largo plazo tengamos ciudades más preparadas y resilientes a los efectos del clima"

Benjamín Rico Moreno

Secretario estatal de Medio Ambiente

"Las familias lo único que nos comentan es: ya qué, ya ni modo; algunas sí les preocupa, otras de plano nos dicen que no, nosotros estamos cumpliendo con darles ese aviso; no podemos hacer otra cosa si las familias no se quieren salir de su casa”

Joaquín Gómez Mora

Director de Protección Civil de Tepeji, sobre construcciones sobre ductos de Pemex

"El compromiso que tenemos es abrir más tiendas donde hacen falta para que la población con alta marginación se beneficie con los productos de la canasta básica a un bajo precio”

Alfredo Tovar Gómez

Gerente de sucursal Diconsa en Hidalgo sobre apertura de nuevas tiendas