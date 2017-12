El pájaro carpintero

:Que pese a que la empresa Corredor Felipe Ángeles asegura que ya pagó el aguinaldo a todos sus trabajadores del sistema Tuzobús, existen operadores que aún no reciben este beneficio ya que su sistema de pago es presencial vía cheque. Ellos aún no obtienen su pago y la empresa, a cargo de Joaquín Gutiérrez, solo les da largas para entregarles lo que les corresponde, por esta razón los afectados piden que Sistema Integrado de Trasporte Masivo y la Secretaría de Movilidad conozca del asunto para buscar una solución; el año está por terminar y los choferes continúan esperando su aguinaldo.

:Que el gobernador Omar Fayad Meneses es el cuarto mejor gobernador de México según la encuesta de la empresa Arias Consultores para el mes de diciembre, este documento da un 53.2 por ciento de aprobación para el hidalguense contra un 27.9 por ciento que lo desaprueba y un 18.9 por ciento que le es indiferente. La encuesta se realizó entre el 15 y el 17 de este mes y tiene un margen de error de 1.58 por ciento, pero 95 por ciento de confianza.

:Que quien muy lejos dejó sus compromisos de hacer un municipio de bienestar social fue el alcalde Tepeapulco, Alfonso Delgadillo, ya que una vez más su municipio destacó por hechos de violencia con la aparición de una persona muerta, al parecer torturada, en Ciudad Sahagún, los vecinos cuentan los días para que termine el año y se olviden los hechos de inseguridad que existen en la región, otros más lamentan la decisión de haber confiado en Alfonso Delgadillo y su equipo de trabajo quienes han sido rebasados por la inseguridad.

:Que en Tlaxcoapan vecinos de la cabecera municipal acusan que el tema de la culturaestá completamente abandonado por la actual administración porque el Centro Cultural que se construyó en el periodo de Miguel Ángel López está en desuso totalmente, los lugareños esperan que el edil, Jovani León, se ponga las pilas y destine algún recurso para reactivar este tema que siempre es olvidado en los municipios más alejados.

* * *

Las perlas

"A través de la portabilidad, nuestros beneficiarios tienen cobertura nacional, eso garantiza recibir una oportuna prestación de atención médica en cualquier lugar del territorio nacional”

Abraham Rublúo Parra

Director del Seguro Popular en Hidalgo sobre portabilidad de la póliza

"Nunca se han regalado candidaturas, debemos evaluarlos para garantizar los mejores perfiles para la elección y estaremos pendientes de las evaluaciones de cada uno de los aspirantes”

Leoncio Pineda Godos

Dirigente estatal del PRI, sobre candidaturas en el partido

"Eso nos deja en un ámbito amplio de indefensión de otras personas que no tuvieron oportunidad de intérprete en su procedimiento o el intérprete no fue el adecuado. Es decir, sí hubo una persona con lengua indígena, pero no de la variante específica de la persona que está sujeta a proceso”

Elia Avendaño Villafuerte

Asesora en la Suprema Corte de Justicia