El pájaro carpintero

:Que Luego de la locura de anuncio que hiciera el presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Chárrez Pedraza, sobre la autorización para la supuesta creación de guardias comunitarias autorizadas por el propio Ejército, el delegado federal de Gobernación, Homero Galeana, informó que tales afirmaciones no solo eran mentira sino que incluso podrían provocar la comisión de actos ilegales y que las fuerzas armadas en el estado no tienen participación alguna ni están involucradas en ningún plan del edil por lo que seguirán de cerca su actuar.

:Que Ayer en el Congreso de Hidalgo hubo altibajos, durante el tiempo que estuvieron trabajando, mínimo tres veces declararon recesos de cinco minutos a falta de quórum, pues muchos de ellos no se presentaron a laborar. En los pasillos del recinto se rumoró que los diputados ya empezaron su puente y a festejar el día de la Revolución Mexicana. El secretario de la junta directiva Daniel Andrade calificó como una irresponsabilidad que los funcionarios cometieron y consideró necesario aprobar la iniciativa que presentó para regular asistencia de diputados.

:Que Cada vez son más las colonias de Pachuca que pretenden “secuestrar” las vías públicas poniendo rejas, ahora es el caso de la calle Límite Real que ha siso obstaculizada durante años por una barda de 40 centímetros de altura en la colonia Los Arcos. La misma situación pasa con las calles Real de Bronce y Raúl Lozano Ramírez, donde han colocado macetas de concreto que impiden el libre tránsito de automóviles. Vecinos argumentan que pretenden resguardad sus casas de robos, mientras que otros exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto.

:Que El presidente estatal del PRI, Leoncio Pineda Godos, sigue teniendo tacto fino y a marchas forzadas se reúne lo mismo con líderes que con militantes de a pie con el objetivo de cerrar filas de cara al proceso electoral de 2018. Parece que Godos se mueve como pez en el agua al atender personalmente a la militancia aunque le han surgido asuntos prioritarios como la renovación del PRI en Pachuca, tema que no solo tiene tensa la situación con los aspirantes capitalinos sino que será un movimiento decisivo de cara al trabajo del siguiente año.

* * *

Las perlas

"Vamos a platicar con todos los compañeros diputados para que eviten este tipo de situaciones, es nuestro trabajo y aquí debemos estar, es nuestra responsabilidad; lamentamos mucho esto”

Luis Baños Gómez

Diputado local, sobre legisladores faltistas y los que abandonan la sesión

"No nos vamos a dejar; no nos vamos a quedar atrás y, si es necesario, seguiré pidiendo auxilio; pedí a la Fuerza Conago y tuvo mucho éxito en esta región, pero ahora he pedido el auxilio del Ejército y la Marina”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo, sobre lucha contra la delincuencia en la entidad

"Actualmente en Ajacuba y en todo el país muchas personas regresan a hacer uso de las plantas medicinales, esto nos da gusto porque ayuda a preservarlas. Por desconocimiento a veces las destruimos, pero hoy que conocemos su valor como plantas medicinales, las conservamos”

Miguel Sánchez Ahedo

Organizador de Feria de la Planta Medicinal