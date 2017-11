El pájaro carpintero

:Que Quien el próximo viernes 24 de noviembre en la capital del estado rendirá su segundo informe de actividades es el legislador federal del Partido Encuentro Social, Alejandro González Murillo, quien presentará los avances de gestión que ha realzado en estos 12 meses que han beneficiado a la sociedad hidalguense. El coordinador del grupo parlamentario del PES a nivel nacional es visto como uno de los representantes populares con más resultados de la actual legislatura y con mayor proyección política para 2018.

:Que Quien tendrá una tarea complicada en su nueva encomienda es Armando Roldán Pimentel como titular de la ASEH, institución que al estar acéfala unos meses fue aprovechada por ex presidentes municipales para reducir mágicamente deudas que las cuentas públicas 2014 y 2015; una gran duda tendrá Roldán Pimentel, si revisar las cuentas públicas 2014 y 2015 o hacerse de la vista gorda, y comenzar con la cuenta pública 2016. En breve se verá si el nuevo auditor será lo que se necesita para llevar a cabo la encomienda de auditar los recursos en el estado o será un #AuditorCarnal.

:Que La directora del Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima Baños, comenzó con una fuerte estrategia para darle impulso a la activación física en todos los municipios de la entidad por lo que ayer se reunió con la diputada por Huejutla, Norma Alicia Andrade, en donde se dará inicio a un trabajo de prevención a través del deporte en toda la región y lo mismo pretende hacer con cada una de las zonas de mayor densidad poblacional que requieren la atención; a la par, la joven titular del deporte alista lo que serán los reconocimientos del Premio Mérito Deportivo 2017.

:Que Sobresalió que en el tema de candidaturas independientes, el PRD pretende dar ventaja a los indígenas sobre las personas que no lo son; pues hasta el Tribunal Electoral llegó la insistencia del sol azteca para que los primeros tengan que recabar menos firmas de apoyo ciudadano que los individuos que no pertenecen a comunidades autóctonas. ¿A quién o a quiénes quiere beneficiar el PRD, que busca una cancha que no sea pareja?

* * *

Las perlas

"El centro tiene muchas líneas, es un centro administrativo (plaza Pedro María Anaya) y es un centro comercial la plaza fundacional de Constitución, lo que queremos es dignificar estas dos plazas, cada una tiene una vocación”

Ana Daría del Carmen Torres Meléndez

Directora del Centro Histórico, sobre planes de la Ruta Arqueológica Minera

"A lo que apostamos es a lo que Amazon busca de fondo, que no solo es mover su corporativo y crear otro centro de operaciones mundial, si no llegar a una ciudad que le permita crecer más rápido su industria”

José Luis Romo Cruz

Secretario de Desarrollo Económico, sobre posible llegada de Amazon a Hidalgo

"Debe haber una coordinación entre los diferentes entes fiscalizadores y por supuesto que me voy a poner en contacto de manera inmediata con estos entes fiscalizadores para promover y motivar esa coordinación”

Armando Roldán Pimentel

Titular de la ASEH, sobre su reciente nombramiento en la Auditoría