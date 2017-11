El pájaro carpintero

:Que Sonia Ocampo Chapa, lideresa del sindicato de la Secretaría de Salud en Hidalgo, acudió nada más y nada menos que con Leoncio Pineda Godos, el dirigente estatal del PRI, a quien le soltó una serie de peticiones previas al arranque de la operación política 2018, luego de que dicen, en la dependencia estatal simplemente no la pelaron e incluso no la han recibido como ella señala que se merece, por lo que podría amagar con retirar apoyos y darlos a otros si no se le hace fiesta como está acostumbrada.

:Que Los que ya se organizaron en una nueva agrupación son los comerciantes y vecinos del Centro Histórico de Pachuca quienes cansados de lanzar propuestas y pedir apoyo a las autoridades y representantes populares, optarán por la autogestión para cuidarse entre ellos mismos, brindarse asesoría, coordinarse para evitar extorsiones, robos e incluso abusos de los inspectores municipales. Y es que dicen la situación empeoró para los dueños de negocios en el primer cuadro capitalino donde ya no sienten lo duro sino lo tupido.

:Que Luego del nombramiento de Gerardo Reyes Monzalvo como subsecretario de Turismo de Hidalgo surgieron las voces al interior de la dependencia que afirman desconocer si existía siquiera el área a la que llega el nuevo funcionario, pues de lo contrario se estaría abriendo la posibilidad para una nueva reingeniería donde habría subsecretarios en cada oficina estatal como, por ejemplo, en Cultura, donde podrían nombrar a un subsecretario de Cultura que ayude a Olaf Hernández Sánchez.

:Que En la colonia San Guillermo de Mineral de la Reforma, considerada zona vulnerable a los hundimientos y pese a la prohibición de Protección Civil, están llegando a vivir varias familias que desconocen la situación, presuntamente con consentimiento de la autoridad, quien no les proporciona ningún servicio. Los residentes han pagado hasta 10 mil pesos de enganche a delegados que autorizaron la venta de los predios, sin informar los riesgos a los que estarán expuestos decenas de familias.

Las perlas

"Con las mesas de trabajo denominadas “Presupuesto 2018, transparencia, inclusión y responsabilidad”, se pretende dotar a diputados de mayores elementos para tener claridad sobre origen y destino de los recursos, que ejercerán las distintas áreas de la administración estatal”

Canek Vázquez Góngora

Diputado local

"De lo que se trata es de generarle a la población, a través de las USE, un ahorro que vaya directo a su economía al no tener que trasladarse a la capital del estado para realizar sus trámites”

Lamán Carranza Ramírez

Secretario de Planeación, sobre Unidades de Servicio para agilizar trámites

"Todo lo que hacemos es preventivo, lo último que se busca es que existan conflictos; al momento no está al 100 por ciento este consenso, se han suscitado algunas agresiones por parte de los mismos vecinos y esto no se puede permitir”

Eduardo Sánchez Rubio

Titular de Obras Públicas municipal