El pájaro carpintero

:Que Ayer por la noche el dirigente de comerciantes ambulantes de la colonia Tuzos en Mineral de la Reforma, César Lemus Arias, armó un verdadero “pancho” en su intento por hacerse del predio donde quiere obligar al ayuntamiento a que le construyan su mercado pero que como ya nadie le hace caso junto a sus huestes para apostarse en la zona de fraccionamientos en donde prendieron fuego, insultaron a vecinos y a la policía; más tarde los vecinos bloquearon hasta la México-Pachuca en contra de Lemus.

:Que Mucha consternación causó en Nopala el asesinato del ex presidente municipal, Hermilo Bravo Leal, quien presuntamente fue ultimado tras el intento de robo a su unidad vehicular; sin embargo las investigaciones comenzaron con varias líneas de indagación que van desde los antecedentes familiares cuando en 2009, presuntamente, encontraron una toma clandestina directamente en casa de su hermano César, hasta la inseguridad que priva en la región limítrofe con Estado de México y Querétaro.

:Que Hoy ex trabajadores hidalguenses de la extinta Luz y Fuerza del Centro viajarán a la Ciudad de México para manifestarse en le Secretaría de Gobierno federal para exigir que la dependencia cumpla con los logros alcanzados por los líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas; la cita es a las 10 de la mañana en las calles de Bucareli y Morelos y se espera que decenas de ex empleados que residen en Pachuca y el Valledel Mezquital acudan al llamado de su líder Martín Esparza, quien cabe recordar que en junio pasado fue denunciado por desvío de 16 mil mdp de la organización.

:Que La Secretaría de Energía federal tiene cuatro escenarios favorables para producir energía eléctrica mediante fuentes renovables en Hidalgo por lo que pondrá todos los programas de eficiencia energética, desarrollo tecnológico y formación de talento, así como la evaluación y capacidad de desarrollo de energías limpias para el estado; esto, tras una reunión con el titular de Sedeco, José Luis Romo, con quien acordó compartir información y profundizar en las particularidades del estado para coadyuvar a la actualización de los datos de energía particularmente en el rubro eólico.

* * *

"Este 2017 fue un año de muchísimo trabajo, yo creo que el trabajo que se realizó en todas las áreas inmersas está a la vista, logramos el nombramiento de Pueblo con Sabor y seguimos con el trabajo, tengo la idea de algún día llegar a ser Pueblo Mágico”

Miguel Jiménez Espinoza

Edil de Calnali, sobre ser Pueblo Mágico

"la verdad es que no, nos estamos dando a esa tarea de más o menos identificar los fenómenos en todas las zonas y obviamente esa será una herramienta necesaria para saber en qué medida se puede emprender un programa de regularización”

Rufino León Tovar

Titular de Semot, sobre trasporte pirata

"Si tenía 30 manojos, eran los mismos que se acababan en el día, ahorita tengo 10 y no he vendido ninguno, entonces si se nota la diferencia. Luego, luego vemos cuando hay movimiento, en estos días no hubo nada”

Martha Sánchez Márquez

Florista de Pachuca, sobre venta de cempasúchil en esta temporada