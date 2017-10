El pájaro carpintero

:Que Los que se están aprovechando a lo grande que no hay titular en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo son los ex presidentes municipales que aún tienen cuentas por aclarar de ejercicios de 2015 como el caso de Gregorio Hernández de Actopan o Jaime Allende de Tula quienes astutamente han librado las acusaciones por desvíos de recursos gracias a una impecable defensa jurídica; sin embargo dicen que falta la revisión de 2016 donde saldrán los mayores trapos, uno de ellos, el que involucra a la actual regidora Luz del Carmen Herrera Avilés, ex tesorera en Actopan.

:Que Hablando de la Ciudad del Convento el que sigue cometiendo despropósitos es el edil Héctor Cruz Olguín, pues ahora en su intento de hacerse el buen gobernante quiso eliminar la oficina de Espacio Poder Joven por considerar que sus ideas son mejores; lo que no sabía el alcalde es que dicha oficina fue reconocida con dos premios nacionales por el gobierno federal, fue visitada por una delegación de jóvenes coreanos y es modelo de trabajo con jóvenes para el país al grado de tener incluso recursos del orden federal.

:Que Ayer en la empresa de lubricantes Alpha Procesos se suscitó una explosiónen sus instalaciones, por lo que bomberos de Pachuca, Tizayuca y Estado de México acudieron al combate del siniestro que fue de tal magnitud que la estela de humo se apreciaba desde Ecatepec. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar y las instituciones de ProtecciónCivil y emergencias actuaron en tiempo y forma para reducir el peligro y controlarlo por la tarde-noche.

:Que El legislador ErnestoVázquez Baca en el ánimo de seguir promoviendo la participación ciudadana de la LXIII Legislatura propuso sesionar dos veces al año fuera del recinto oficial para que de aquí en adelante los diputados locales tengan que fortalecer la comunicación con la población y hacerlos parte en la discusión y aprobación de reformas a las leyes del estado y la creación de nuevas. Se espera una respuesta positiva a la iniciativa, ya que urge que los políticos acudan directamente a donde están los problemas de la gente.

* * *

Las perlas

"No lo puedo decir hasta que no nos sentemos y reanudemos y fijemos la agenda; en respeto a ese acuerdo con los partidos políticos cuando se reanude (la mesa de diálogo) lo primero que se hará será definir la agenda”

Simón Vargas Aguilar

Secretario de Gobierno, sobre temas a analizar para reformas al Código electoral

"Me enamoré totalmente de La Catrina, mi esposo Juan José Ambrocio Zavala me tatuó, yo siento que estoy haciendo un aporte chiquitito a la gran cultura mexicana que yo respeto y admiro mucho, deseo mostrar con orgullo la tradición de muertos”

Lina Matilde Sánchez

Tatuadora profesional en entrevista

"En la actualidad existen más de 150 familias que viven de la elaboración de este producto tan solo en el municipio de Mineral del Monte, sin contar lo cientos de familias en los demás municipios hidalguenses y en el resto del país”

Marcelino Carbajal Oliver

Diputado, sobre iniciativa para nombrar a Mineral del Monte Cuna del Paste en México