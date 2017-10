El pájaro carpintero

:Que Quien invitó a un diálogo al gremio sindical de Mineral de la Reforma fue el secretario general municipal, Pedro Celestino Pérez Flores, quien enfatizó que el gobierno metropolitano no busca la confrontación sino brindar servicios de calidad a la ciudadanía, con la garantía para los trabajadores sindicalizados y de confianza del apego a la legalidad, además de hacer un llamado al dialogo al líder sindical, Alejandro Pérez Gerónimo, a agotar el diálogo y la negociación ante su anuncio de emplazamiento a huelga.

:Que Quienes no entienden ni con protestas y clausuras simbólicas de sitios de taxis son los choferes quienes siguen acumulando denuncias por acoso en Pachuca y la zona metropolitana; apenas un día después de la manifestación de la Colectiva de Mujeres contra la Violencia en BoulevardLuis Donaldo Colosio se supo de un ataque de taxista en contra de una muchacha en la zona sur de Pachuca, mismo que fue detenido por autoridades de la Procuraduría. La exigencia parece ser inamovible, retiro de la base acosadora y estricta vigilancia a los conductores.

:Que El que se molestó ayer fue el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, ante la insistencia de reporteros quienes le pedían más de una opinión respecto al tema de la “autonomía” y el órgano de control interno que, irremediablemente, tendrán que acatar al ser un ordenamiento de ley. Al maestro no le quedó más que refutar cuestionamientos y confesar que no ha presentado su declaración patrimonial 3 de 3 porque no ha sido necesario pero que en cualquier momento lo hará, pero eso sí, ante contralores universitarios.

:Que El diputado local Cipriano Chárrez Pedraza no se quiere quedar atrás en los protagonismos y por segundo día quiso hacer de las suyas en las comparecencias de secretarios del gobierno estatal con una manifestación que apareció de la nada en las instalaciones del recinto legislativo con pobladores del Fitzhi que acusaron falta de cobertura médica en la zona. Lo malo de esto es que al diputado ya nadie le cree y en sus arrebatos solo se termina llevando a los habitantes, quienes terminan siendo los que pagan los platos rotos.

* * *

Las perlas

"No confundir de nueva cuenta autonomía con transparencia. Nosotros no estamos en contra de la transparencia si hemos sido auditados más de 27 veces por el órgano superior de la Federación”

Adolfo Pontigo Loyola

Rector de la UAEH, sobre negativa de la Autónoma a tener órgano de transparencia

"Estoy convencido de que debemos de oxigenar al partido, por eso he planteado no irme a la prórroga y que se nombre un presidente nuevo para el periodo que estableció el consejo hasta la elección del año que viene”

Ramón Flores Reyes

Dirigente del PRD en Hidalgo, sobre renovación de la dirigencia

"La seriedad, exhaustividad y profesionalismo con las que la Fiscalía de Género ha llevado a cabo sus investigaciones nos ha permitido esclarecer muchos de los asuntos y alcanzar excelentes cifras al obtener sentencias condenatorias”

Ramiro Lara Salinas

Procurador del estado, sobre trabajo de las fiscalías y sus avances