El pájaro carpintero

:Que Lamán Carranza, titular de la Unidad de Planeación, recordó ayer durante su comparecencia en el Congreso, que el gobierno estatal ejercerá una rectoría real sobre los órganos descentralizados entre los que están el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y las universidades politécnicas y tecnológicas, para hacer eficiente el uso de los recursos, los cuales representan la nada despreciable cantidad de 18 mil millones de pesos cada año, 60 por ciento del presupuesto estatal.

:Que Donde sigue el pleito es al interior del PRDHidalgo donde la militancia, dicen, ya no soporta a su dirigente Ramón Flores Reyes al grado que lo han encarado en las reuniones con diversos sectores. Afirman que ya son muchos los reclamos para el ex diputado local quien no quiere soltar el hueso al frente del sol azteca hidalguense; curiosamente uno de los personajes que piden su salida es el profesor Francisco Patiño quien al verse relegado de las candidaturas en Morenaregresó para armar mitote en el comité estatal perredista.

:Que Ya salió el peine del por qué Asael Hernández, líder del PAN, anda enojado con sus amigos del Grupo Universidad de Movimiento Ciudadano y no es precisamente por el tema de la conformación del frente opositor sino por la orden recibida de que el candidato para la diputación local por Pachuca debe ser Antonio Mota pues en números es quien más votación ha obtenido durante los últimos procesos electorales en la capital del estado, primero de forma “independiente” y después ya enfundado en los colores de la naranja universitaria.

:Que Los funcionarios encargados de la Procuración de justicia en Hidalgo no acaban de entender que los actos de corrupción en esta administración ya no serán tolerados, y así lo comprobó un Ministerio Público de Ciudad Sahagún quien fue vinculado a proceso por cohecho. A la fecha, van 8 funcionarios estatales que se les comprueba actos de corrupción y que están en proceso. La cero tolerancia a estos actos es algo que se agradece.

* * *

Las perlas

"Buscamos que en la Cámara de Diputados nos otorguen un mejor presupuesto para 2018, sobre todo proyectos de infraestructura como los que tenemos en algunas calles para su repavimentación. Espero que este año nos vaya mejor”

Yolanda Tellería Beltrán

Alcaldesa de Pachuca, sobre presupuesto 2018

"No hay recorte, hay una absoluta de parte de Prospera, el Presidente Enrique Peña Nieto tiene claro que la necesidad de este programa es mantenerse, continuar y es un compromiso; el Programa no prevé ningún recorte”

Paula Hernández Olmos

Coordinadora nacional del Programa de Inclusión Social Prospera, sobre recortes

"Conoceremos a detalle el accionar y los resultados de los 64 organismos descentralizados mediante el monitoreo y evaluación, para transparentar el ejercicio de sus recursos, que ascienden a más del 60 por ciento del erario”

Lamán Carranza Ramírez

Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, durante comparecencia