El pájaro carpintero

:Que Un grupo de migrantes hidalguenses establecidos en Dallas, Texas, acusan de haber sido mal atendidos por Levi Leines Rodríguez, ex funcionario municipal de Pachuca, hoy en el PRI estatal, quien en llamada telefónica desdeñó el apoyo que pudieran brindar al tricolor para elecciones del siguiente año, dicen, al no creerles que aglutinan a cerca de 16 mil paisanos del estado, muchos de ellos ex panistas y ex perredistas, quienes desean afiliarse al PRI para poder votar a la Presidencia, el Senado, así como diputados federales y locales.

:Que Otro presidente de órgano descentralizado de la administración pública se pronunció a favor de la conformación de una Contraloría Interna designada por el Congreso del estado; se trata el magistrado electoral, Manuel Alberto Cruz Martínez, quien se suma a Guillermina Vázquez del IEEH, en respaldo a la reforma en materia de transparencia y acceso a la rendición de cuentas; los que de plano están en contra de dichos preceptos son los de la UAEH quienes insisten en que la medida atenta contra su autonomía.

:Que Quien le anda haciendo solo al payaso con la intención de ser candidato independiente a diputado federal por el Distrito 02 con cabecera en Ixmiquilpan en Julio Hugo Sánchez Quiroz, mejor conocido como “El Húngaro”, dirigente perpetuo de la Organización Productora Agrícola y Ganadera de las Aguas para Riego del Módulo 1 Actopan, pues no se sabe si anda pidiendo apoyo realmente para una causa apartidista, o en nombre de políticos tricolores con quienes lleva años identificado.

:Que A quienes van a acusar con Ricardo Anaya y Alejandra Barrales son a los dirigentes estatales del PAN y PRD, Asael Hernández Cerón y Ramón Flores Reyes, pues no se aparecen pero ni de broma en los eventos del Frente Amplio Ciudadano en el estado como ocurrió este fin de semana en el Valle del Mezquital donde el trabajo logístico y de operación lo tuvieron que hacer los equipos del diputado local Cipriano Chárrez Pedraza y del edil de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva; algo aportó, dicen, Isidro Pedraza y la UFIC, aunque fue muy poco.

* * *

Las perlas

“y creo que ése es el mejor sabor de boca que nos llevamos, que los visitantes conozcan lo que tenemos. Hoy aún hay muchas personas que no saben que pueden subir al Reloj Monumental o que no saben que pueden visitar muchos museos”

Juan Ángel Hernández Hernández

Titular de Sedeco municipal

"Esta administración busca que ustedes puedan reencontrarse con sus seres queridos, con esas personas a las que aman y que dejaron de ver por muchos años y hoy, con el apoyo del gobernador Omar Fayad, podrán abrazar a sus hijos y a sus nietos que apenas conocen por fotografías”

Daniel Jiménez Rojo

Titular de Sedeso sobre Abrazando destinos

"Es imprescindible integrar a la biodiversidad en los sectores productivos y realizar con responsabilidad la actividad agrícola, forestal, pesquera y turística, porque generan desarrollo económico, pero también afectan al medio ambiente

Cuauhtémoc Ochoa Fernández

Subsecretario en Semarnath, sobre importancia de la biodiversidad