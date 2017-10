El pájaro carpintero

:Que El diputado local Jorge Miguel García Vázquez no se conformó con llevar su playera del América al Congreso del estado sino que en entrevista con Milenio Televisión para La Afición, adelantó que pedirá permiso a la Mesa Directiva del Legislativo para que, en caso de que las Águilas sean campeonas de la Liga MX, sean invitados de honor a la Cámara de Diputados en Pachuca; seguramente la mayoría de funcionarios y diputados que son fanáticos de los Tuzos no dejarán pasar la propuesta.

:Que En fechas recientes ha cobrado mayor peso la Subprocuraduríade Derechos Humanos de la fiscalía estatal, un área donde se litigan casos por demás sensibles, en la que su titular Mario Rico Moreno, ha dado certeza legal para las víctimas y un trato digno pues hay que recordar que desde 2014 que se instituyó el Nuevo Sistema de Justicia Penal, hasta la llegada de Rico Moreno, no se había litigado un solo caso. Hoy durante el periodo del gobernador Omar Fayad se han ganado a favor de las víctimas (entre ellas menores de edad y mujeres principalmente) 62 sentencias condenatorias.

:Que El gobierno estatal ampliará los servicios del número de emergencias 911, por lo que las autoridades buscan operadores telefónicos bilingües para atender en español, inglés y náhuatl. Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública abrió vacantes para los interesados que cumplan con los requisitos para contratación inmediata, estas modificaciones amplían el rango de atención en toda la entidad, pero sobre todo la inclusión de los pueblos originarios de la entidad.

:Que Con la revisión a las concesiones de servicio de transporte público en Hidalgo, muchos operadores no pierden la esperanza de obtener una de ellas mediante los mecanismos establecidos legalmente, lo anterior por que muchos choferes que llevan hasta 30 años viviendo del volante simplemente no pueden obtener una concesión por que anteriormente se les solicitaba hasta 100 mil pesos por un par de placas. Ahora ven una posibilidad de por fin hacerse con ellas gracias a las nuevas políticas anticorrupción del estado.

Las perlas

“Esta enfermedad me ha dejado que tengo que dedicar tiempo a mí misma, quererse, no querer resolver las vidas de los demás, porque tenemos nuestra propia vida, y ahora veo por mí misma y no dejar nada para mañana”

Lucrecia Romero Pérez

Sobreviviente de cáncer de mama, diagnosticada en 2016

“Que exista un padrón en el municipio para tener un control de qué animales tenemos y en qué condiciones viven, así como identificar cuáles se consideran actos de maltrato y de crueldad, para que se impongan sanciones”

Liliana Verde Neri

Regidora de Pachuca, al presentar medidas de protección a los animales

“Vamos a vigilar la entrega de estos recursos, se entregarán a las escuelas que tienen afectaciones que están dentro del padrón. Estaremos verificando la cantidad que se destinará a estos 370 planteles para sus trabajos”

Sayonara Vargas Rodríguez

Secretaria estatal de Educación, sobre reparación de escuelas tras sismos