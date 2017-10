El pájaro carpintero

:Que El senador perredista Isidro Pedraza ya se metió en líos por todos lados. Primero pierde el apoyo de comerciantes ambulantes en Mineral de la Reforma quienes ayer se deslindaron; luego fue reportado en redes sociales por estacionarse en un cajón para discapacitados en una famosa plaza comercial de Pachuca; y para terminar lo nombran representante legislativo del PRD ante el INE para que defienda los recursos de los partidos que no quieren donar para los damnificados. Muchas quemadas en una sola semana para el senador hidalguense. :Que Usuarios del más famoso sistema de televisión cable en Pachuca, la zona metropolitana y Tulancingo denuncian la falta de tacto y sensibilidad que como consumidores tienen derecho al ser ninguneados por Cablecom quien de un día a otro desapareció para convertirse en otra empresa que brinda el servicio a partir de octubre; muchos piden la intervención de la Profeco sin necesidad de denuncia pues a nadie, afirman, se le notificó incluso del alza en costos de instalación y tarifas. :Que Hablando de abusos en cobro de servicios, quienes se están pasando son los particulares que alquilan sus predios como estacionamientos en el Pueblo Mágico de Real del Monte quienes cobran de 50 a 80 pesos por aparcamiento de autos sin entrega de recibo, boleto, seguro o algo que garantice la correcta estancia en el destino turístico; muchos también ocupan el espacio para autolavado y hasta para hogar de mascotas y caballos. Dicen que la alcaldía ni sus luces ya que parte de la cuota va para sus arcas.

:Que Ayer en la madrugada tres elementos de la policía estatal se accidentaron al impactar su patrulla contra un objeto a la altura de bulevar Las Torres en la salida de Pachuca, lo que provocó una aparatosa volcadura y caída del puente vehicular. Los agentes resultaron lesionados y fueron trasladados de inmediato a una clínica para su atención, sin embargo ya se investiga el origen de dicho incidente puesto que nunca había ocurrido un hecho similar y es constante la presencia policiaca en dicha zona, es decir, conocen bien el camino.

* * *

Las perlas

Nos han estado involucrando con la UFIC y el senador Isidro Pedraza, pero puse mi renuncia y me desmarco del senador, la unión de comerciantes Mineral de la Reforma y Pachuca somos ajenos a esta organización y la organización campesina”

Cesar Lemus Arías

Dirigente de Unión de Comerciantes

"Que los partidos políticos en esta elección no usen recursos públicos, porque si no la gente es quien va cargar con los platos rotos de la reconstrucción. Ya que cada partido se financie como pueda pero que no le corten a las obras y acciones que la gente necesita”

Omar Fayad Meneses

Gobernador, sobre recursos a partidos

"Asumiremos con responsabilidad esta encomienda que tenemos. Los diputados de la legislatura coincidimos en querer tener a la primer persona responsable de la Fiscalía con el proceso primero como debe de ser”

María Luisa Pérez Perusquía

Presidenta del Congreso sobre fiscal