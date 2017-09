El pájaro carpintero

:Que Ayer de nueva cuenta pobladores de Ixmiquilpan sobre pasaron a la autoridad con un bloqueo de la carretera México-Laredo por cerca de 200 habitantes de la comunidad de Julián Villagrán, por la detención del comisariado de la comunidad. Más tarde la Procuraduría del estado informó que fue arrestado por los delitos de despojo agravado y robo, cometidos en agravio del Ejido de Boxaxni de San Salvador, además de que junto a él fue detenida otra persona.

:Que Hidalguenses en Houston consiguieron donaciones para damnificados del sismo en la Ciudad de México, Morelos y Puebla, mismos que no han podido cruzar la frontera pues les exigen el pago de envío correspondiente en la franja aduanera por lo que se encuentran detenidos desde hace varios días cascos, lentes y mascarillas que los paisanos adquirieron en Estados Unidos para los brigadistas y rescatistas que trabajan en la remoción de escombros. Nadie les ha echado la mano.

:Que Autoridades del jardín de niños Beatriz Ordoñez Acuña, ubicado entre el bulevar Colosio y la avenida del Palmar en Pachuca no han reanudado las clases y no saben ni para cuándo. Padres de familia reclaman que nadie les ha informado hasta qué día los pequeños tendrán clases siendo que diario acuden para ver si ya pueden ingresar al plantel. Dicen que una secretaria se limitó a decir que aún no cuentan con el aval de Protección Civil y la directorani siquiera ha salido a explicar la situación a los familiares.

:Que Los policías municipales siguen haciendo las suyas, ahora en AtotonilcoEl Grande, donde dos elementos se llevaron a dos señores que salían de una cantina. Ante el hecho un joven les cuestionó el porqué de la detención y los uniformados de inmediato se le fueron encima y lo sometieron. El asunto causó tanta impresión que los vecinos reprobaron la actitud de los uniformados, uniéndose a la protesta un integrante de Protección Civil del municipio que también intentó calmar la actitud de uno de los policías.

* * *

Las perlas

"Y lo fuimos a dejar a Jojutla, Morelos; lo entregamos de manera personal. Los empresarios realmente queríamos tener esa transparencia de que aquel que aportó algo supiera que verdaderamente llegaría a las personas que lo necesitan”

Ricardo Rivera Barquín

Presidente de Coparmex Hidalgo, sobre apoyos entregados a damnificados

"Estamos viendo a una generación de mexicanos que han mostrado su amor y pasión para seguir construyendo una gran nación y el coraje mostrado nos dará un México más grande, más fuerte y un Hidalgo más solidario”

Victoria Ruffo

Presidenta del DIF Hidalgo, sobre solidaridad con víctimas del sismo

"La fusión de organismos y entidades es una política pública, se debe evitar duplicidad de trabajos, retrabajos y la duplicidad de funciones te ahorra tiempos, te acelera procesos en la gestión de recursos y en la instrumentación de proyectos”

Laman Carranza Ramírez

Titular de Planeación y Prospectiva