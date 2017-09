El pájaro carpintero

:QueJosé Hernández Caballero, director de la Escuela Secundaria General de nueva creación en El Saucillo. Mineral de la Reforma no notificó a las autoridades de la SEPH y tomó malas decisiones al sacar ayer a los alumnos a tomar clases en vía pública. Padres de familia se molestaron y acompañaron a sus hijos para evitar cualquier problema tras la clausura de un anexo del plantel donde los estudiantes cursaban su año lectivo. La titular de Educación, Sayonara Vargas, envió un aula móvil para atender la petición de los familiares.

:Que Quien se encuentra muy preocupado por garantizar a la ciudadanía de Tizayuca certidumbre con respecto a su integridad física es el presidente municipal Gabriel García Rojas, ya que desde el pasado 13 de septiembre que se suscitó el incidente en la empresa Agroquímica Tridente en Tepojaco ha estrechado lazos de colaboración con distintas dependencias estatales y federales para atender a la población, además de solicitarles se realicen las investigaciones correspondientes para asegurar la operación de dicha industria.

:Que En la capital del estado la incidencia delictiva poco a poco ha mermado. Guillermo Vergara, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca trabaja a marchas forzadas para reducir aún más los delitos cometidos en las colonias y fraccionamientos, principalmente el robo a casa habitación, de autopartes y asalto, por lo que se le ha visto en los rondines y operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

:Que En Tepeapulco, la ex regidora, Antonia Zavala Meza, insiste en cobrar del erario municipal por la falta de pago de aguinaldo cuando ella era edil en la administración del ex presidente Alberto Franco. Dicen que su caso se analiza en la actual gestión para determinar hasta qué punto hay responsabilidad de cubrir ese adeudo; cabe mencionar que la actual funcionaria no es la única que demanda aguinaldo caído, hay por lo menos otras cinco regidoras que se querellaron con el ayuntamiento por el mismo motivo.

* * *

Las perlas

“Akasha no rastrea cadáveres, solo personas vivas; la Policía Federal tenía un perro que marcaba cadáver; trabajaban en conjunto. Todo es por medio de órdenes, para ella es un juego, se le ha enseñado a base de juegos”

Raymundo Gallegos Blanco

Rescatista sobre labor de su canino



"Tienen que ejercer estos 2 millones y medio de pesos con cuentas transparentes; este proceso de reconstrucción no es de 60 días, es mucho tiempo más y vamos a buscar que sigamos con esos apoyos”

Jesús Martínez Patiño

Presidente del Club Pachuca sobre donaciones a afectados por sismo.

"Tenemos que estar a la exigencia de una demanda importante que es la agenda 20-30 y trabajar de la mano mujeres y hombres, este es un tema que nos corresponde a todos para erradicar la violencia contra las mujeres”

Ericka Rodríguez Hernández

Secretaria General del PRI en Hidalgo sobre trabajos con equidad de género.