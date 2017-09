El pájaro carpintero

:Que Quien a un año de haber iniciado la gestión como alcaldesa lleva a cabo el refrán de “que el buen juez por su casa empieza” es la Aleida Ordaz de San Agustín Metzquititlán quién en doce meses se ha dedicado a hacer unos “pequeños arreglos” a la casa de sus papás, de sus hermanos y la suya a costa del recurso del pueblo. Los mismos habitantes reclaman el uso del parque vehicular que se adquirió y que es empleado para la familia Ordaz Vargas e incluso algunos son resguardados en su propiedad. Dicen que lo anterior puede provocar un problema de ingobernabilidad en 2018.

:Que Unidades habitacionales como Juan C. Doria o El Palmar en Pachuca deben ser diagnosticadas por especialistas que no sean del gobierno, para revisar los edificios con antigüedad mayor a 20 años pues fueron construidos en una época en que se creía que Pachuca no reportaba sismos. Expertos consideran que es necesario evaluar su infraestructura pues sufrieron daños tras el temblor del pasado martes, y evitar su colapso o alguna tragedia si un evento de mayor magnitud pudiera suceder.

:Que Escuelas están expidiendo el certificado que asegura que sus planteles no presentaron daños en infraestructura de manera apócrifa, ya que las revisiones a los inmuebles están siendo realizadas por personal sin conocimientos, ni de ProtecciónCivil. Este caso ocurrió en la escuela secundaria general 2 de Mineral de la Reforma ya que el director hizo caso omiso de las grietas que presenta la escuela. Además, padres de familia denunciaron que el día del sismo, profesores no dejaron evacuar a un grupo.

:Que El diputado local del PRI, Horacio Trejo Badillo, desmintió el rumor de que retenía el pago a sus principales colaboradores, pues actualmente labora con dos personas, de las cuales una es sindicalizad y la otra recibe su salario íntegro. El profesor, quien es uno de los personajes más reconocidos en el ámbito de las cabalgatas también rechazó ser dueño de un negocio de venta de animales que se ofrezca a los demás diputados y pronto propondrá una serie de iniciativas en pro de las tradiciones y en contra de la Trata de Personas.

* * *

Las perlas

"Que sea un tema que se maneje con seriedad, la sociedad ya no cree en nada, piensa que cualquier propuesta es para sacar un beneficio político; el tema debe abordarse con seriedad y prontitud”

Ramón Flores Reyes

Dirigente perredista en Hidalgo, sobre fondos para reconstrucción

"La política es para construir, para hacer equipo, para generar progreso, no para destruir o crear rivalidades; hagamos política para construir y progresar, para mí la política es un trabajo que requiere carácter para tomar decisiones”

Ernesto Vázquez Baca

Diputado local priista sobre gestión y trabajo político en su distrito

"Es simulacro ya estaba programado desde hace un mes, entonces nos vino bien por la fecha, ya lo teníamos programado, fue coincidencia con el sismo que se presentó. Nosotros programamos por lo menos dos simulacros al año”

Roxana Vargas Juárez

Encargada de relaciones públicas en hotel de pachuca sobre simulacro por sismo