El pájaro carpintero

:Que En Hidalgo 184 escuelas no reanudarán clases este lunes, sin embargo 8 mil 586 escuelas de todos los niveles (básico, medio superior y superior) en el estado, sí están en posibilidades de reanudar actividades educativas desde este 25 de septiembre; las autoridades de la SEPH informaron que a pesar de no reportar graves daños en infraestructura educativa, se debe efectuar una revisión exhaustiva de las condiciones físicas de cada inmueble, sobre todo en el ámbito particular pues la mayoría de planteles que no reanudarán clases son privados.

:Que Hablando de escuelas, en Mixquiahuala los padres de familia de la primaria Amado Nervo sostendrán una reunión a partir de las 08:00 horas y reanudarán clases sin ingresar a las aulas por temor a que colapse la infraestructura pues es una de las escuelas más antiguas del Valle del Mezquital; los padres y alumnos esperan que autoridades apoyen con reubicación o con construcción de un nuevo centro escolar, donde por cierto no se le ha visto a la diputada Ana Bertha Díaz Gutiérrez, quien es presidenta de la Comisión de Protección Civil y oriunda de la demarcación.

:Que En Ixmiquilpan la gente está muy molesta con Josué Aguazul, director de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio pues ni tardo ni perezoso aprovechó todo momento para intentar sacar provecho de las donaciones ciudadanas para las víctimas del sismo. Dicen que él y parte de su personal acapararon los apoyos donados, además personal de Limpias de Ixmiquilpan se dedicó a hurgar entre las bolsas que dejaron los ciudadanos para ver qué les servía o bien lo separaban para formar cajas de víveres que, dicen, entregará el edil Pascual Chárrez como logro personal.

:Que En Huejutla ya comenzaron a operar las patrullas que entregó el gobernador Omar Fayad Meneses y con las que se busca reforzar el operativo Hidalgo Seguro en sus límites con el estado de Veracruz. Dicen que el mandatario fue muy claro y pidió que únicamente sea empleado dicho parque vehicular en labores de vigilancia y prevención del delito, así como para el combate a la incidencia en la región, por lo que se espera que elementos les den el uso correcto.

Las perlas

"La casa de Efrén Rebolledo en la colonia Morelos se desalojó por los daños que presentó la vivienda, los habitantes ya están albergados con familiares y ya se les pidió que tengan las relaciones pertinentes porque no puede ser habitada al momento”

Hugo León Cruz

Director de Protección Civil de Pachuca

"Nuestro origen y vocación ciudadanas nos hicieron recoger la indignación ética de la gente ante el dispendio de recursos destinados a los partidos que hoy, ante la tragedia humana, se vuelve más ofensivo”

Alejandro González Murillo

Coordinador de Encuentro Social en San Lázaro sobre recorte a partidos políticos

"Van para largo, pues tenemos que entender que la emergencia no se soluciona en dos, tres días o una semana; esto nos llevará mucho tiempo, por lo que pedimos desde lo vital, que es agua y alimentos enlatados, hasta materiales para construcción”

Margarita Gálvez Grimaldo

Dirigente de Canacintra Pachuca