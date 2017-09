El pájaro carpintero

:Que De nueva cuenta la solidaridad de los hidalguenses se hizo notar ayer por la noche en los centros de acopio para los damnificados del sismo en la Ciudad de México a donde decenas de personas acudieron a compartir sus víveres y en donde estuvo el gobernador Omar Fayad Meneses explicando que será el DIF estatal quien administre lo recopilado, así como los envíos; hoy continuarán los trabajos para que todos aquellos que gusten sumar su granito de arena lo hagan lo antes posible.

:Que Las autoridades estatales nuevamente recomendaron a la población conforma su Plan Familiar de Protección Civil con el objetivo de que los hidalguenses tengan una cultura de autocuidado en caso de algún evento catastrófico. Por lo pronto las escuelas están cerradas hasta que se revisen y sea seguro regresar a las aulas, en Hidalgo no se reportaron afectaciones de consideración, sin embargo es prudente mantenerse en alerta ante movimientos telúricos similares a los de ayer por la tarde.

:Que El informe de Pascual Chárrez en Ixmiquilpan estuvo lleno de acarreados y agremiados a la organización que dirige. Y es que dicen que no dio cifras exactas de sus logros en este año de gestión y aseguran que infló los resultados. Por cierto, y para no variar, comentan que hubo gente sacando fotos y video de todo los asistentes, así como presuntos “guardaespaldas” por todo el recinto, listos para sofocar cualquier protesta contra el doctor.

:Que Manos anónimas se robaron todos los ladrillos de las jardineras que se encuentra en el bulevar Colosio a la altura del Cbtis 8. Comentan que dos personas comenzaron a quitarlos y poco a poco subirlos a un vehículo particular sin logotipo alguno del ayuntamiento de Mineral de la Reforma o Pachuca, que diera a entender que eran trabajos oficiales, al parecer este par de sujetos continuó su recorrido a lo largo de esta vía sustrayendo el material para beneficio propio.

* * *

Las perlas

"Para la emergencia que ahora azota al Edomex, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, se requirió la participación de los hidalguenses, quienes se volcaron a los centros de acopio y la Plaza Bicentenario, los hidalguenses sabemos ser solidarios"

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo tras sismo

"No quiero que el gobierno estatal me dé dinero por debajo de la mesa, quiero que sea de acuerdo a la ley, estoy presentando los proyectos para que sean ejecutados. He tenido reuniones, pero no hemos recibido apoyo"

Yolanda Tellería

Alcaldesa de Pachuca sobre proyectos etiquetados para presupuesto 2018

"Este festival es para beneficio de todos los damnificados, es un festival a beneficio a los damnificados por los sismos todos los ingresos se destinarán alos habitantes afectados"

Pablo Moreno

Socio de Casa Toreros sobre corridas en beneficio de los afectados por sismos