El pájaro carpintero

:Que El Secretario de Salud del gobierno federal, José Narro Robles visitó este fin de semana el campamento de los Atlantes de la Salud de Hidalgoque llegaron a Juchitán, Oaxaca, para brindar atención médica a damnificados del sismo bajo la coordinación del director del Hospital General de Pachuca, Francisco Chong Barreiro, quien atendió la primera consulta a una maestra de 29 años embarazada quien requería supervisión de Ginecóloga y Ultrasonido.

:Que El buen juez por su casa empieza y en la Procuraduría del estado aplicaron este viejo dicho al detener a tres funcionarios de la institución que incurrieron en graves faltas que ameritaron una orden de detención. Se sabe que los involucrados falsearon información de una averiguación para beneficiar a un tercero de manera totalmente ilegal. La detención de los ahora ex funcionarios da cuenta de la responsabilidad de la dependencia que encabeza Ramiro Lara Salinas para generar confianza a la ciudadanía.

:Que Quien se quiso pasar de vivo fue el presidente municipal de Yahualica, Eustorgio Hernández Morales, al querer adjudicarse una obra pública que él no gestionó, dicen que el alcalde en días pasados inauguró un muro de contención en el primer cuadro de la cabecera municipal que se logró gracias a Antorcha Campesina, sin embargo Hernández Morales se la adhirió a su administración y la calificó como suya; ahora se espera que los antorchistas no tarden en recordarle que él no puso ni un centavo para dicho muro.

:Que En Pachuca también se exigió justicia por el asesinato de la joven Mara Castilla gracias a la protesta de un grupo de mujeres en la Plaza Independencia quienes se reunieron para lanzar consignas en defensa de todas las habitantes del estado, y en solicitud a las autoridades para que garanticen el libre tránsito de estudiantes, amas de casa, esposas, trabajadores y mujeres en general que a diario salen a las calles y buscan regresar sanas y salvas con sus familias.

* * *

Las perlas

"Lo que el gobernador ya no quiere es lo de las despensas, que exista transparencia total, por eso se invitó a las organizaciones de la sociedad civil para que ellos fueran los ejecutores”

Daniel Jiménez Rojo

Secretario de Desarrollo Social en Hidalgo, sobre comedores comunitarios

"A nosotros nos afecta bastante porque el dueño del negocio recorta personal, a veces tenemos que cerrar temprano y al día siguiente abrir más temprano, acomodamos horarios para aprovechar el sol, que es cuando hay más posibilidades de venta”

Rocío Montiel Tejeda

Empleada de paletería, sobre bajas ventas

"Nosotros luchamos en un ring, pero en situaciones difíciles hay que luchar por todo; yo creo que hoy los seres humanos debemos unirnos, nosotros efectivamente subimos al ring y enfrentamos rivales pero yo creo que lo más difícil en ocasiones en afrontar la realidad que vive México”

“El Títere”

Luchador sobre apoyo a víctimas de sismo