El pájaro carpintero

:Que A partir de este día en punto de las 10:00 horas y hasta el sábado a las 13:00 horas quedó prohibida la venta de alcohol a los comerciantes de todo giro, ciudadanos y habitantes en la ciudad de Pachuca, así como al interior de restaurantes y bares quienes ya se alistaban a organizar eventos y festejos patrios para dar el Grito de Independencia con todo el folclor característico del mexicano; sin embargo la fiesta se “apagó” con la disposición general de la alcaldía como medida de prevención de accidentes.

:Que A pesar de las voces en contra de la alianza entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ayer el ex canciller mexicano Jorge Castañeda afirmó en Pachuca que es la única alternativa política y real a la oferta del PRI y sus aliados, así como para impedir la llegada de López Obrador al poder; sin embargo quienes no estaba muy animados con el entusiasmo de Castañeda fueron el líder del PRD, Ramón Flores y el senador Isidro Pedraza, quienes se les nota a leguas no estar cómodos con la disposición nacional de ir en alianza, otra vez, con los panistas de Hidalgo.

:Que La Contraloría del estado se apuntó un hit con el lanzamiento del juego “Los agentes de la legalidad”, una aplicación para teléfonos con sistemas Android y IOS con el que se pretende generar una cultura de la legalidad entre los niños de Hidalgo y prácticamente de cualquier parte del mundo. La aplicación está disponible en Play Store y App Store, además se abrió un pabellón en el Museo El Rehilete para socializar las actividades de la Contraloría.

:Que Vaya lío se armó en la Huasteca con la manifestación que convocó el FDOMEZ con motivo de su fundación toda vez que su cierre de calles y avenidas en Huejutla terminó en bronca con la policía de Tránsito y con conductores quienes se dijeron agredidos por el contingente de activistas quienes habrían lanzado piedras al auto de una mujer quien llevaba a su hija al médico. La autoridad llegó al sitio pero terminó siendo increpada y vituperada.

* * *

Las perlas

“Es una alternativa real para todos los mexicanos que no estamos contentos con lo que existe, pero tampoco con lo que propone López Obrador, que son tesis de otra época de la historia del país”

Jorge Castañeda

Politólogo sobre conformación de Frente Amplio Democrático

“Solo vamos a concretar con Acción Nacional la fecha para poder salir los tres dirigentes juntos en conferencia, hacer la invitación y el llamado y anunciar una ruta que hemos platicado”.

Ramón Flores Reyes

Presidente del PRD en Hidalgo sobre coalición del Frente Amplio Democrático

"Les pedimos permiso a los comerciantes para que nos dejaran ingresar a la paciente, pero una señora de uno de los puestos nos agredió verbalmente y querían golpearnos. Los policías dijeron que ha pasado lo mismo varias veces”

Jorge Álvarez Reyes

Derechohabiente del IMSS sobre el retiro de ambulantes de la zona