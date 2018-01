El Pájaro Carpintero

:Que En los próximos días, más específicamente entre lunes y martes, la todavía dirigencia estatal del Partido Encuentro Social encabezada por el diputado local Daniel Andrade Zurutuza, dará una conferencia para explicar su estrategia política ante el rechazo a aliarse con Morena y el PT como ordenó su comité nacional; dicen que podrían ser los últimos momentos del joven legislador a cargo del partido, pues más allá de que “se le subió” el encargo, dejó de hacer lo más importante para el oficio al que se dedica: política.

:Que El que salió a dar el respaldo hidalguense del sector campesino al precandidato del PRI a la Presidencia es el ex diputado federal, José Antonio Rojo, quien apareció en primera fila del evento de José Antonio Meade con la CNC por el 103 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915; al evento acudieron el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa y la ex dirigente y ex embajadora en Brasil, Beatriz Paredes, quien aprovechó su visita a Veracruz para verse con el gobernador Yunes, del PAN.

:Que Los que se desaparecieron como Reyes Magos tras dejar los juguetes a los niños fueron los trabajadores de la empresa Tecmed en Pachuca, quienes no recogieron la basura que dejó a su paso la Cabalgata en Río de las Avenidas, pues al parecer no hubo logística de parte del ayuntamiento para colaborar con el evento que organizó el DIF estatal en beneficio de miles de niños y sus familias. Dicen que el municipio como no vio ni escuchó a Melchor, Gaspar y Baltasar, y se fueron a dormir temprano.

:Que El servicio de la Comisión Federal de Electricidad otra vez falló en Huejutla, pues pobladores reportaron una suspensión de luz desde el pasado viernes sin que hasta el momento haya sido restablecida. Hasta la tarde de ayer, oficinas centrales de la compañía no habían atendido el reporte y vecinos de la colonia Hidalgo, de los más afectados, piden pronta solución pues no han podido hacer sus quehaceres de forma habitual y exigen un servicio de calidad en la zona.

***

Las perlas

“Es un gusto para mí estar en esta plaza Juárez saludándolos; estoy contenta de venir a compartir con todas las familias nuestra tradicional rosca, los Reyes Magos representan las ilusiones y regalos para nuestros niños”

Victoria Ruffo

Presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, durante partida de rosca

“El mercado y la economía no tienen partidos, es un efecto que se genera precisamente por toda la cadena de producción. La cadena productiva no tiene partidos, no tiene por qué afectar ni a uno ni a otro candidato presidencial”

Pedro Luis Noble Monterrubio

Diputado federal, sobre alza en la canasta básica

“Es posible que tengamos una condición de la salida de algunos diputados titulares y la llegada de algunos suplentes; ya cada uno de los diputados lo decidirá y en las próximas fechas estaremos sabiendo de eso”

María Luisa Pérez Perusquía

Presidenta de la Junta de Gobierno, sobre posibilidad de reelección de diputados