El síndrome MacGyver, región 4

chucho: Mai, a punto de que 2017 haga su entrada triunfal (eso espero), creo que vale la pena revisar un aspecto de administración fundamental: buscar ayuda.

Bacho: ¡Los pastores llegaron, los peces en el río vuelven a beber…! Esteee, seee… Bien pensado, Mai, porque así como lo pintan, los apoyos estratégicos serán la norma durante el próximo año.

C: ‘iras’, hay que tener bien presente que pocas organizaciones son capaces de proclamarse autosuficientes; la mayoría sufren las consecuencias debido a que principalmente son micro, pequeñas o familiares, y eso pues denota ciertas limitaciones.

B: Limitaciones sí, pero no impedimentos, Mai. Lo que a las empresas pequeñas les falta en recursos les sobra en capacidad de reacción ante el entorno, peeeeeroooo…

C: …normalmente tienen el síndrome MacGyver. ¿Recuerdas ese personaje de la tele, Mai? Un ‘vatillo’ que todo lo arreglaba con creatividad y una navaja suiza.

B: ¡Sí, cómo no, súper pro el chamaco! Y calza bien al tema porque las empresas ‘petit’ creen que todo pueden resolverlo solas, y luego sacan cada cosa… ¡válgame Dios!

C: ¡Región 4, Mai! Y es que ya sea por no querer, no creer o no saber, se encierran en su estructura y no levantan la voz para solicitar apoyo, y sus soluciones luego resultan ser engendros de la Dimensión Desconocida.

B: Andas muy acá con tu enfoque ‘teleseries vintage’, partner. Los apoyos deben entenderse como sinergias que permiten a los ‘petit’ resolver lo que ellos no pueden; y no se trata de renuncias al control, ceder el poder ni cosas semejantes, son simplemente a-po-yos.

C: ¡Je-je-je… muy bien, muchachito, muy bien! A ver, ¿de quién era esa frase, eh? Mientras le piensas, remato el punto: 2017 será el año de la supervivencia a través de la sinergia; quien no se atreva a recurrir a apoyos ciertamente tendrá un año del cocol.

B: Ya hiciste que pusiera ojitos de Remi, Mai… ¡Qué buenísimas series de TV! Pero mejor que nuestr@s lector@s nos digan las series mencionadas, y deseémosles un magnífico 2017.

C: ¡Así sea!