¡A la guerra..!

Cucho: Mai, Mai, ¡Mai! Se armaron los cocolazos (again), se están agarrando hasta con la cubeta (de aranceles), el ’Trompas’ dice y se desdice (as usual), hay nuevo Presi en Cuba… ¿el mundo se va a acabar o qué?

Bacho: ¡Pérate-pérate, qué traes! ¿Tas nerviosito porque aún no cae la devolución del SAT o qué? Sí, hay mucho ruido en el ambiente, pero no es para que se te caiga el cabello…

C: Estee, seeee… No me vas a negar que seguimos con inestabilidad y que eso provoca una buena carga de incertidumbre pa’ tomar buenas decisiones.

B: Pa’ que te digo que no si sí, pero te recuerdo que es en estos momentos cuando debemos recordar lo que ya mentaba Sun Tzu: hay terrenos sobre los que no se debe combatir; o sea, no hay que desgastarse en asuntos que no vale la pena.

C: ‘Sí cierto’, y ya lo hemos apuntado en ocasiones anteriores: en casos como estos, no hay que ocuparse de todo, sólo de lo que sí se puede controlar.

B: Así lo es, y también este chinito dice: corresponde al general ser tranquilo, reservado, justo y metódico. Si el líder comienza a dar vueltas y vueltas como gallina descabezada por no saber qué hacer, es obvio que la empresa se va al carambas.

C: No macayú. Y en este caso, lo que yo recomendaría es una fórmula a la de acá: disrupción más Lean Start Up.

B: ¡Anda, no suena tan descabellado! La disrupción implica un giro en lo que has estado haciendo, y el Lean te define productos mínimos viables. Ojo, lo que también puede cambiar es el objetivo de todo.

C: ¡Obviiii..! Es darle una revolcada bien machín al plan, con la idea no sólo de sobrevivir a este tiempo, sino de ser rentable en las nuevas condiciones.

B: Y sobre eso, este chinito, que era un estratega militar de los fregones, dice: lo más importante (en una operación militar) es la victoria y no la persistencia. Cuando un producto o mercado ya no da para más, pues ‘kaput’ y a lo que sigue.

C: Ahora sí no hay pretextos pa’ hacer bien la negocia… ¡qué resuenen los tambores y órale changuitos, déjense venir que es polka!