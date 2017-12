Manual de sobrevivencia XV: ¿bailar con la fea?

Chucho: Mai, Mai, Mai… el último, último, último del año, merece la mega reflexión y recomendación para el gremio empresarial y emprendedurístico.

Bacho: ‘Efeitivamente’, pareja, 10-4… así que pedimos a todos estén bien 77’s a este 40 con 10-35’s… ¿copiado?

C: Me cae que por eso a veces me da miedo preguntarte cómo te fue en la party… Pues bien, el asunto es que, a estas alturas, lo mínimo que el negocio debe tener bien amarrado es el plan mínimo viable para jalar el próximo año.

B: ‘Mesmamente’, y eso quiere decir que deben estar detectadas todas las fortalezas y oportunidades del negocio para hacer frente al 2018.

C: Considerando que esta identificación debe permitir al negocio desarrollar estrategias efectivas de maximización, pues se refieren a aspectos que se tienen controlados.

B: Pues hasta cierto punto, Mai; las oportunidades están afuera, en el entorno, y eso implica hacer el ajuste de las fortalezas para encajar y capitalizar.

C: Por eeesooo… Si en verdad se ha hecho la chamba, no debiera haber temor en cambiar lo que haya que cambiar… Lo que menos queremos es que, efectivamente, les toque bailar con la más fea.

B: El enfoque recomendado para las primeras semanas del ’18 es el ciclo Lean StartUp: desarrolla, implementa, mide, aprende, y vuelve a empezar.

C: Y damos por hecho de que recogiste información, la analizaste, la confrontaste con tu realidad y tomas decisiones de lógica empresarial, ya no con las tripas.

B: ¡Tres tacos de esas con harta salsa namás pa’ empezar a curar la cruz…! Este, seee…

C: Seee… Pues mira, si nos hacen el favor de repasar las tres columnas anteriores, tendrán una buena idea de cómo hay que entrarle al ‘prótzimo’ año.

B: ¿Tres antes y esta cuatro…? ¿o tres contando esta…?

C: ¡Qué pasó, no te pases de 26…! Este es resumen, son las tres de antes.

B: ¡Aaaahhhh…! Pues 10-99 por este año, hago mi 7 porque los tacos se enfrían. ¡‘See you’ en 2018!

C: Yastás. ¡Felices fiestas!