Manual de sobrevivencia XII: a balón parado

Bacho: Mai, Mai, Mai, “güele” a tejocote, tamales, periódico, carrizo y barro, “güele” a posadas, Mai. ¡Estamos a “tiro de piedra” del fin de año! Es momento de parar el balón.





Chucho: ¡‘Ansina’ nomás, mi Bach! Es época de dar y recibir, regale afecto no lo compre, aunque en la negocia es muy buena época para lograr lo que no alcanzaste en todo el año.





B: Y vaya que sí hay y bien, mi Chuch; pero también es época de analizar y planear. Digo, no lo vas a dejar para los últimos 10 segundos con las uvas y la ‘shampán’, no seas desidioso.





C: ¡Sopas perico! Como siempre poniendo la llaga en el dedo; esteee ‘noup’. En ‘verdá’, si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer nunca, Mai; como diría el Tío: ¡Déjate venir, que es Polka!





B: ¿Polka? La vez pasada andabas rockerón, ¿y ahora Folk? ¡Qué ver… sátil! Pero a lo que te truje, Chencha: es época de analizar lo hecho en el año e identificar su efectividad. Revisar cómo nos afectaron las circunstancias y preparar lo que será el 2018.





C: Aijuesú, y vaya que hay para analizar y planear. Debemos revisar si cumplimos los objetivos, revisar las causas de problemas y crisis, y el estado del mercado y de los clientes. Se supone que a fines de 2016 hiciste planes para el 2017, ¿no? O te ‘juites’ como El Borras...





B: Se me hace que se fueron como gordita en tobogán, Mai. Hay que analizar la efectividad de las estrategias y la pertinencia de las razones que las generaron, identificar señales en el entorno de cómo va a estar el ‘prótzimo’ año y ajustar acciones para mejorar su ‘efectividá’.





C: Eso mero, petatero; si no lo haces, ¡pos pa’ cuándo la mejora continua! Estarás rezando como Tío Lolo para cerrar bien y adivinando cómo te irá el siguiente año, y pos así ni maíz…





B: ¡Pozolero! Ni mare lindo, por eso fracasa la empresa: no hay planes, objetivos alcanzables, ni estrategia efectiva, ni mucho menos las revisamos, controlamos y ajustamos. ¡A tejer fino!





C: Pues tejeri… tejerás tu, porque hoy ya se acabó, le seguimos la prótzima’. ¡A planear, güero!