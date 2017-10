Manual de sobrevivencia X: KISS

Bacho: Que sí, que no, que tú las traes, que no’stá el horno para bollos… y nada que deciden pa’ dónde va el barco, Mai.

Chucho: ¿Te refieres al fondo de rescate de CdMx, al fiscal, a los frentes políticos o qué?

B: ¡Nambre, nada que ver! A decidir pa’ dónde toma ruta este tren. ¿Recuerdas que hablamos que, con base en la información recuperada del mercado, se deben orientar las fuerzas para mantenerse competitivo?

C: ¿No me digas que aún hay quien no entiende!? ¡Qué pena con los aferraos!

B: Pues sí, Mai, pero ya ves, todos somos animalitos del Señor… unos más que otros… esteeee, seeee…

C: En todo caso, que con su pan se lo coman, Mai. A los que sí atienden a estos juglares del emprendimiento les exhortamos a que, con toda la información recabada, hagan el máximo esfuerzo de síntesis.

B: Sí mero, porque antes ya les hablamos del análisis, ¿vedá? Aquí vale la pena recordar aquella ‘pechosísima’ consigna empresarial: Keep It Simple, Stupid.

C: Qué bonito es lo bonito, verdá de Dios… La recomendación viene al caso, no para quienes no pelan, sino para los que sí, ¿cierto?

B: Simón Templar. La intención de la frase es, no enturbies el proceso, mantenlo lo más clarito posible, así funciona mucho mejor.

C: O séase, lo que viene siendo y es lo mismo que ‘vámonos por la ruta corta, que además es la más directa’, ‘pa´qué tanto brinco estando el piso tan parejo’…

B: Anda, anda, esa es la idea. El mercado luego se hace bolas con acciones complicadas, porque se le hace difícil entender; prefiere las cosas simples, sencillas, que no le exija tanto al intelecto.

C: Cuando eso pasa, hay mayor garantía de que decidan a favor de tu producto o servicio, porque está tan claro como el agua.

B: Pues depende de dónde saques el agua, Mai, seeee… La premisa KISS es una excelente opción para seguir metodología integral, abarca todos los niveles de la empresa, o séase que es un rollo holístico.

C: ¿Cómo dices que dices? Shiales, pensé que me había librado de tus palabrejas, ¿me explicas en el que viene, sí? Se.