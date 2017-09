Manual de sobrevivencia IX: ¿Leyendo entre líneas?

Bacho: Mai, tantito deja uno de escribir y la naturaleza nos castiga. Vaya nuestro abrazo solidario para todas las personas afectadas por los eventos naturales recientes en diferentes estados de nuestro gran país. Seamos solidarios y apoyemos a los necesitados, ¿no?

Chucho: Sin duda, Mai, hay historias dramáticas en muchas partes. Debemos hacer comunidad, ser empáticos y colaborar, hoy por ti y mañana por mí. Seamos humanos.

B: Pero en la tragedia, el conocimiento llega a quien tiene la actitud de aprender y analiza circunstancias, experiencias, debilidades y talentos involucrados.

C: ¡‘Empezastes’ filosófico, Mai! Es hielo quebradizo, porque no solo es la sensibilidad para identificar la información útil del entorno, es echarle coco al procesamiento. ¡Tómala!

C: ¿Con hielo? ‘Íras’, Mai, para eso se requiere identificar procesos en los que se despepite, clasifique y comparela información obtenida acorde a los objetivos que perseguimos. Eeeeh.

B: Me recordaste el canto en el saquedel portero… seee. Debes establecer criterios en los que la información, que luego es mucha, sea filtrada de acuerdo con la conveniencia en el análisis. Pero Mai, se trata de ser objetivo y no “ver” solo lo que uno quiere ver. ¿Así cuándo?

C: ‘Pos’ un día de estos, Mai; el pensamiento estratégico y realista favorece a las mentes visionarias. Es como sacar cosas entre la basura y reciclarlas para que sigan siendo útiles.

B: ¡Sáscuach, sigues filosófico! Ahí es cuando quien tiene la sensibilidad de “leer” las señales correctamente, tomará mejores decisiones y acciones de negocio.

C: Ánimas que se lea correctamente el entorno y se procese convenientemente la información. De eso depende no solo adecuarse al mercado para mantenerse vivo, sino para crecer e ir pegando primero. ¿Cuántos negocios han fracasado por no leer bien su mercado?

B: ¡Nambre, son como “zingos”! O séase muchos, pero ayuda mucho el “método”, y de eso va la “prótzima”. Ahorita dame chance de ir a llevar ayuda a nuestros hermanos afectados.