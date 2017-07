Manual de sobrevivencia IV: ¿cortar por lo sano?

Bacho: ¡Mai…! Agua por aquí, agua por allá… el mundo se está pareciendo a aquella fallida película del Kevin Costner, Waterworld, ¿te acuerdas?

Chucho: “Johnny, el mundo está muy loco…” Pues son las consecuencias del cambio climático, Mai; pero tú no te preocupes hasta que no me veas las branquias, seeee…

B: Niguas, paso sin ver. Lo que hay que ver es lo comentado la ocasión anterior, sobre qué cambiar (y qué no) luego del análisis de un sondeo.

C: ¡Aso, sí cierto…! Namás para recordar: debemos tener claro qué queremos conocer de nuestros clientes (actuales y potenciales) y hacer preguntas concretas. Y al analizar la información obtenida, verlo como es, en blanco y negro.

B: ¿De qué estás hablando Willis? ¡Ah viste, viste…! Esteeeee… sí, claro. La idea es encontrar caminos de mejora a la luz de lo que los compradores quieren, y que eso nos ayude a permanecer en competencia de mercado.

C: Simón Templar, Mai. Pero aquí la exigencia de una decisión estratégica consciente es puntualísima: no se deben realizar cambios que comprometan la esencia del negocio.

B: Elemental, mi querido Chucho: si vendes helados y los clientes quisieran hamburguesas, no darás un giro al negocio porque muchos de ellos lo estén demandando…

C: …a menos que se esté dispuesto a pivotar el modelo de negocio (¿recuerdas que lo comentamos y está en nuestro canal de YouTube?) Entonces sí, tumbemos lo que haya que tumbar.

B: ¿Tumbemos, Kimosabi? ¡Primero adecuemos! Pero si la adecuación sale más cara que quitar cosas, pues entonces sí, matanga.

C: Preciso y conciso el apunte, Mai. Sólo para clarificar: es probable que se tengan que ajustar elementos que han probado tener ventas, pero que en el nuevo esquema no encajan.

B: Quitar lo que funciona no está padre, y requiere retomar la visión del negocio y sus objetivos generales para actuar con certidumbre.

C: Puede dar taquicardia, visión nublada, vahídos, pero son las renuncias en pro de un bien mayor. ¡Es por la ‘big pikchur, Mai! Más sobre eso el próximo, ¡c’ ya!