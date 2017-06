Manual de sobrevivencia III: preguntar para decir

Chucho: ¡Maaai…! Se acabó medio año, ¡a dónde se fueron los primeros seis meses de este ‘anio’, a dónde…!

Bacho: ¡Se fueron a la… historia, Mai! Con tanto alboroto mundial se fueron a hacer un recorrido universal.

C: Esteee, seeee… Pues la ‘intro’ da pie al temazo que discutiremos: cómo obtener información útil para la toma de decisiones.

B: ¡Uyuyuy…! ¿Sabes que un alto porcentaje de negocios no piden retroalimentación a sus clientes, y que aquellos que sí la piden lo hacen medianamente bien, Mai?

C: O séase que ni pa’trás ni pa’delante. Para que los negocios realicen mejoras en su oferta, deben tener bien claras las expectativas de sus clientes, pues en la medida que éstas se satisfacen se va dando mayor empatía.

B: Y esa empatía se vuelve ventas, y las ventas crecimiento, y crecimiento desarrollo…

C: Eeeeeentonces, vale la pena dedicarle un tiempecillo al diseño de una buena encuestita, ¿no?

B: ¡Pero por supuesto que yes! Hay que ser muy puntuales en lo que quieres saber para hacer las preguntas correctas. Toma como referencia los factores estratégicos de tu oferta: ¿es el sabor? ¿el tamaño? ¿precio justo? ¿disponibilidad?

C: Vaya, no preguntes si le gusta venir cuando el día está soleado o nublado, ¡eso no mejora tu oferta!

B: Tampoco debes hacer un cuestionario de reclutamiento, ¡te lo van a aventar por la nuca! Cinco o seis preguntas con opciones de respuestas cerradas es un buen parámetro.

C: Ahora bien, hay que preguntar sin temor; recordemos que andamos en la búsqueda de información que nos permita mejorar, pero si me bloqueo a no preguntar ‘porque no quiero que me digan alguna cosa fea’…

B: …no podrás hacer mejoras que te permitan crecer, y entonces sí, ¡adiós, que te vaya bien!

C: La siguiente parte es la chida: el análisis de la información. Aquí no se valen apasionamientos; lo que es, es. Un experto puede ayudar a encontrar datos importantes y recomendar pasos a seguir. Esto servirá como referencia, pero en el próximo hablaremos de qué cambiar y qué no. ¡Al tiro!