Lingo lilingo…

Bacho: Pues mi estimado Chucho, con esto de que el dólar va pa’rriba, las transferencias van pa’ quién sabe dónde, que Aquella dijo que siempre no jala, y que dijo o no dijo ya sabes quién, la certidumbre anda dando tumbos entre el petate y el metate.

Chucho: ¡Pasu mecha, Marimar! ¿Es que cómo le haces, Mai? Si tienes metas por cumplir, si haces tu chambita con el análisis y el pronóstico, estos bandazos namás no ayudan.

B: Ya sé, ¡pero hay que entrarle! Mientras no me veas salir corriendo, tú no te desesperes…

C: ¡¿Más?! Aquí aplica aquello que alguna vez comentamos: si no es tiempo de invertir, es momento de apuntalar. Es un poco pasar a la siguiente etapa de lo que dijimos el chat pasado.

B: ¡Mesmamente! Namás pa’ recordárselas: planteamos el ejercicio de tres preguntas, que al responderlas ayudarían a tener más claro lo que la empresa está haciendo, para bien o para mal.

C: Ahora la invitación es fortalecer el Core Business, es decir, la característica distintiva que hace que el negocio sea fuerte o reconocido.

B: Eso implica que se debe tener información clave de la estructura del modelo de negocio, del sector en que se desarrolla, y de la competencia.

C: ¡Sobre todo eso, Mai! El equipo debe saber de todas-todas cómo andan los negocios similares, eso facilita la identificación de fortalezas…

B: …y sobre todo afina el radar por aquello de “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

C: “Sí cierto”. Aterrizando lo del core business, si tu negocio es hacer tortas y entregarlas a domicilio, mantén la inversión en materia prima y distribución; si es asesoría profesional y atención personalizada, invierte en tu gente; si es sobre respuesta y orientación rápida, invierte en el proceso.

B: Las preguntas clave aquí son: ¿qué hago? (hago postres, doy clases, arreglo carros) y ¿cómo lo hago? (qué recursos uso), y mantener un nivel de calidad alto en esto.

C: Si esto queda claro, ya no andas rodando de acá para allá, como José José.

B: Esteeee, seeeeee…