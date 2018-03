Brecha gacha

Chucho: Mai, Mai, Mai… Ni con chochos hacemos que ‘El Güero’ capte la onda de que la negociación se hace de frente y en la mesa, y no a tontas y locas por medio de ‘pajarazos’.

Bacho: Pues qué quieres que te diga, Mai; el Don no es político sino empresario, y ahí si tiene todas las credenciales y se las sabe de todas – todas.

C: Pues sí lo creo, con cada mentada pone a temblar a propios y extraños; namás los ves dando explicaciones de ‘lo que el Señor quiso decir…’.

B: ¡Pasu mecha, tuve un déjà vu bien canijo! Me fui hasta inicio de siglo… Pero ‘meno’, esto nos dice que seguimos teniendo marcadas deficiencias en el modo de hacer la negocia, y viene al caso con lo último que decíamos en el chat anterior: tomar acciones de contingencia.

C: Simón, ‘ora’ sí que es el momento de aprovechar a los ‘másters’ de ‘masters’ para que replanteen el rumbo de cada empresa y se ajusten al escenario real que estamos viviendo.

B: Uno en donde el nivel de incertidumbre es tan variable como el ánimo de ‘ya-sabes-quien’; son tiempos de ir aparejando lo real contra lo planeado, y que esta diferencia no sea tan perjudicial para la empresa.

C: Esa es la famosa brecha, lo gacho viene de que en las grandes ligas (o séase, las empresas grandes) se tiene más acceso a información y expertos en el tema y es relativamente más ‘fácil’ perfilar estrategias, ¿pero quién ayuda a la micro y pequeña empresa? ¡‘Ayudthejodids’…!

B: A ver, la escasez de recursos no implica falta de creatividad, ¿eh? Los dueños de empresa ya debieran estar tocando puertas en universidades, cámaras y asociaciones, buscando foros para hablar del tema y hacer sinergias.

C: El ‘péis’ con la chiquillada (o séase, las pymes) es que viven campeonísimamente la ceguera de taller, y creen que la única solución es recortar gastos y no hacer inversiones, y pues no es ‘por-ai’.

B: ¡Nuncamente! ¡Se están pegando un tiro en los pies! Me parece que habremos de retomar esto último en el siguiente, ¿te parece?

C: Yastás, yo jalo.