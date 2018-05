¿Eres La Oveja Negra, David Adrián Pérez?

Hace una semana platicamos sobre la visita de Héctor Diego Medina y su interesante texto “Vocación Total. ¿Qué Hacer Con La Vida?”, el cual presentó tanto en el IEST Anáhuac como en el Seminario Conciliar de Tampico.

Por cierto, entre las dedicatorias, viene “A David”. Se trata de su socio en la empresa Nuve, el tampiqueño David Adrián Pérez Ruiz, autor de “La Oveja Negra. Los Secretos Para Elegir Tu Carrera Profesional”.

A lo largo de 224 páginas, de una forma amena, con ilustraciones y tablas, el autor escribe el texto en segunda persona, como si estuviera conversando con el lector, una idea que la tomó basada en su personalidad.

Él se consideraba una oveja negra por ser descendiente de médicos y no haber estudiado la misma carrera; tuvo de profesor a Héctor Diego en la Universidad de Monterrey (UDEM) a quien le contó su idea, y le entusiasmó tanto al conductor de MILENIO TV que lo instó a plasmarla en un libro.

En los anexos, David hace preguntas de reflexión sobre las cuatro dimensiones del ser humano: la física, la mental, la espiritual y la emocional.

1. ¿Cuido que mi alimentación sea nutritiva? ¿Tomo suficiente agua? ¿Practico algún deporte? ¿Hago ejercicio? ¿Fumo? ¿Bebo alcohol en exceso? ¿Consumo drogas? ¿Tengo hábitos de higiene personal? ¿Cuido mi salud? ¿Visito al médico y al dentista regularmente?

2. ¿Tengo el hábito de la lectura? ¿Cuido que mi cabeza esté libre de estrés? ¿Descanso y duermo lo suficiente? ¿Practico algún ejercicio mental (sudoku, crucigrama, ajedrez)? ¿Estructuro y diseño planes para alcanzar mis metas? ¿Reflexiono? ¿Olvido las cosas importantes? ¿Me cuesta pensar antes de actuar?

3. ¿Tengo momentos de silencio y meditación? ¿Hago oración? ¿Mantras? ¿Asisto regularmente a alguna misa o ceremonia religiosa? ¿Tengo mis propios rituales? ¿Estoy en paz conmigo mismo? ¿Puedo estar solo y me siento tranquilo? ¿Me siento en paz con quienes me rodean? ¿He perdonado a quienes me han ofendido? ¿He pedido perdón? ¿He sido agradecido? ¿Tengo claras mis creencias y valores?

4. ¿Mantengo una relación cercana con mis padres y con mis hermanos? ¿Tengo amigos a quienes quiero y en los que realmente confío? ¿Me llevo bien con mis compañeros de escuela? ¿Me siento querido y respetado? ¿Me cuesta convivir con personas que acabo de conocer? ¿Hago nuevas amistades? ¿Peleo frecuentemente con mi pareja? ¿No tengo pareja y sufro por eso?

Tenemos tarea de sobra...