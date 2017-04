Alumnos de PrepaTec Tampico triunfan en FIRST Robotics

Aproximadamente 42 alumnos de PrepaTec Campus Tampico bajo el nombre de “Titanium Rams 5959”, trabajaron en la construcción y diseño de un nuevo robot para participar por segunda ocasión en la competencia nacional FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Robotics.

La mayoría de los alumnos son estudiantes de sexto semestre y forman parte de los tópicos de Ingeniería y Negocios. Este proyecto es dirigido por la directora del Departamento de Ciencias Margarita Zubieta.

La misión de este proyecto es desarrollar las aptitudes y habilidades de los miembros del equipo, los cuales viven retos y experiencias para transformarlos en líderes con la necesidad de construir un planeta próspero con grandes oportunidades para todos.

Cabe destacar que este proyecto no solamente involucra la construcción del robot, también se desarrollan habilidades en el área de negocios ya que los alumnos deben establecer un plan de mercadotecnia y negocios, así como conseguir patrocinadores que financien su proyecto.

El Tecnológico de Monterrey Campus Laguna fue la sede de este año del 29 de marzo al 1 de abril, donde el equipo Titanium Rams regresó con dos galardones en el área de Seguridad e Imagen.

Los “Titanium Rams” llegaron a cuartos de final en la competencia nacional, regresando con el premio “Safety Award by Underwriters Laboratories” , el cual celebra al equipo que va más allá de los fundamentos de seguridad mediante el uso de formas innovadoras para eliminar o proteger contra los peligros. Adicionalmente, el equipo de PrepaTec Tampico obtuvo el premio de “Imagery Award in honor of Jack Kamen”. Este premio se otorga en honor de Jack Kamen, padre del fundador de FIRST, Dean Kamer, por su dedicación al arte y a la ilustración y por su devoción a FIRST.

Para ganar este premio, se tiene como requisitos: que la apariencia de la máquina y el equipo se encuentren integradas de manera atractiva, los elementos visuales del equipo y la máquina sean excepcionales y que el tema del equipo sea original y a la vez pueda ser explicado por un portavoz del equipo, estando de acuerdo el tema con los objetivos, el carácter y la historia del equipo.

“Titanium Rams” pusieron en alto a la PrepaTec Campus Tampico a nivel nacional. Muchas felicidades.