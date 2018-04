Garza Morena

La misma estrategia, distinto partido, y la historia se repite. El Grupo Universidad se hizo de buenas candidaturas vía Morena en Hidalgo y de nuevo esta en la jugada en la víspera de una elección.

Ayer tras jaloneos, llamadas, órdenes superiores y demás artilugios políticos típicos de los partidos en México, los dueños de la Universidad estatal se impusieron sobre los propios militantes de Morena que llevan varios años trabajando.

Sin embargo, no todo fue a favor de los amigos Garzas pues, antes, les tocó bajar a un par de perfiles para insertar otros y finalmente aceptar ciertas condiciones.

Así, quedó como se esperaba el ex rector Humberto Veras Godoy como candidato a diputado local en Pachuca, además de ser incluido en las listas plurinominales.

Para ello se aceptó “bajar” a Antonio Hernández del Grupo Universidad en Tulancingo, donde será lanzado como candidato el ex presidente municipal, Julio Soto Márquez, ex perredista, ex panista y siempre afín al círculo universitario.

En Tula, el candidato será el eterno Ricardo Baptista, quien ya negoció con los universitarios, y en el distrito de Metepec una presunta encuesta dio como ganador a Jaciel Neri, ex aspirante a edil en San Bartolo Tutotepec y ligado al grupo que ha dominado por años la región, sí, ligado al Grupo Universidad y a la candidata priista de la zona Emilse Miranda.

Amarres y desajustes, como sea, el Grupo que domina la UAEH, se vuelve a imponer en un partido previo a una elección, como lo hiciera hace 12 años con el PSD, como lo hiciera después con el PAN, luego como Movimiento Ciudadano, el cual abandonaron hace poco y hoy previo a la elección de #TuYaSabesQuien, con Morena.

Tantas manos dentro de un partido puede resultar negativo para las propias intenciones de quienes se dicen los sabios del partido, los veteranos, los que acompañan a la distancia la elección y solo asientan con la cabeza.

No solo es Grupo Universidad, también están los Nochebuena en Huejutla, los abogados y empresarios en Pachuca, los comerciantes en Ixmiquilpan, los textileros en Tulancingo, los parientes de muchos en la jugada, todos, pensando que ya la elección está decidida y por ende se creen del lado correcto de la historia.

Dura lección será para ellos cuando estemos en la mañana posterior a la elección, pues si bien ganarán unos, no van a triunfar en todos lados.

Y es que bien dicen que en política todo se vale, menos las deslealtades y será el 2 de julio cuando se tengan que demostrar si en verdad estaban con quien querían estar y si seguirán con el proyecto al que se han sumado ahora.

Por mientras, el primer golpe en Morena lo ha dado el Grupo Universidad con sus candidatos y su inclusión a todos los planes del partido obradorista imponiéndose incluso al dirigente estatal y a enviados nacionales.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com