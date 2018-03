UAEH en quiebra

Los docentes y autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo salieron ayer a defender su postura de ir a huelga ¿unidos? para pedir recursos a quien se deje, tanto gobierno federal como estatal.

El asunto llega en un momento medular para las “negociaciones” entre los dos sindicatos universitarios –trabajadores y personal académico- y la rectoría-patronato, pues ya coincidieron en un punto: no tienen fondos, no tienen dinero, no tienen recursos para operar de forma normal una institución de educación pública.

Tanto el rector Adolfo Pontigo como los dos representantes gremiales señalaron como la principal justificación para sostener su derecho a estar en huelga el que no ha sido aprobado su paquete de prestaciones para este año que incluye alza salarial y alza en vales de despensa, principalmente.

Esto es: los maestros y trabajadores de la UAEH quieren ganar 12 por ciento más de salario; y además, recibir de 1,500 a 2,700 pesos en vales de despensa mensuales por integrante del sindicato. Por supuesto que con dicha carga en nómina y administración ningún fondo o presupuesto les es suficiente.

Sin embargo un asunto que también surge a raíz de la huelga y la petición de alza en erogaciones es el tema del manejo de los recursos al interior de la Universidad; y es que al no tener ni para vales de despensa, ni para soportar una huelga de más de una semana, queda claro que no solo no hay dinero en la UAEH, sino que viven al día y alguna mala maniobra financiera no los deja operar con solvencia lo que en teoría tendrían que estar haciendo: formando generaciones de profesionales sin estar inmersos en política o cuestiones extra curriculares.

Según datos oficiales, el subsidio ordinario de las universidades públicas estatales creció hasta el año 2015, pero cayó 1.4 por ciento en 2016 y para 2017 decreció en 3 por ciento, al mismo tiempo que no se consideró la expansión de la educación media superior y superior, ni incrementos a las jubilaciones y pensiones.

La de Hidalgo, recibió el último año un presupuesto de poco más de 2 mil millones 341 mil pesos de los cuales solamente reportaron como ingresos propios 263 millones de pesos; el resto fueron aportaciones de gobierno estatal: 553 millones; y del gobierno federal: mil 500 millones de pesos.

En 2016 recibieron cantidades similares y para este año el presupuesto se redujo no más del 2 por ciento. Es decir, la misma “solvencia” que afirmaron tener en los últimos 5 o 6 años, es la que deberían tener ahora. Pero no es así.

Se dice que el asunto ya está incluso siendo valorado por órganos externos como la Auditoría Superior de la Federación, la propia Asociación de Universidades públicas a la pertenece la UAEH, la ANUIES, en donde se podría dar pronto algún pronunciamiento al respecto del tema.

