Tuzos sí, Garzas no

Ayer trascendió la noticia de que el Grupo Pachuca cumplió con uno de los requerimientos que como contribuyentes debían concretar desde hace tiempo: el pago del servicio de agua y alcantarillado en las instalaciones del Estadio Hidalgo que ocupan desde 2001 a la fecha.

Fue el propio presidente del corporativo deportivo y empresarial hidalguense quien dio a conocer del cumplimiento administrativo con motivo de lo que, afirmo, es el acompañamiento que como iniciativa privada se hace a la política pública de la lucha contra la corrupción en Hidalgo y el país.

Los Tuzos habían sido criticados por mucho tiempo por el uso de las instalaciones y los presuntos adeudos en pagos de impuestos al municipio y al gobierno del estado; hoy, el grupo que dirige Martínez Patiño ha finiquitado con dicho tema, lo que debe motivar a más empresas y entes gubernamentales a cumplir con sus obligaciones ante la sociedad.

Dentro de todos los actores involucrados en el tema de la transparencia y rendición de cuentas se tiene que tocar innegablemente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de quien se dice deben una cantidad millonaria a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), quien brinda el servicio a todas las instalaciones de edificios e institutos, complejos deportivos y culturales, de la universidad del estado.

Recientemente el rector Adolfo Pontigo Loyola declaró que desconocía la existencia de un adeudo de la máxima casa de estudios hidalguense por concepto del pago de servicio de agua; sin embargo hay que recordar que en junio pasado se difundió en medios de comunicación que la UAEH mantiene adeudos por cerca de 100 millones de pesos con el organismo operador.

Sí, leyó bien, 100 millones de pesos que es 20 o 30 veces más de lo que se le cobró al Grupo Pachuca. Lo anterior abona a la falta de accesibilidad que ha venido presentando la Universidad para negociar sus empréstitos, sus convenios, el manejo de sus finanzas e incluso temas como la transparencia.

Y sí, viene a colación el tema de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad (avalada por el Congreso a inicios de octubre) en la que se les pide contar con un órgano de control interno cuya cabeza será designada por el Poder Legislativo para cumplir con el mandato constitucional del Sistema Anticorrupción, como en todo el país.

De ahí que el falso debate y discurso de papel que parece mostrar la Universidad con el famoso tema de la "autonomía", sea mal visto por ciudadanía, opinión pública y hasta el estudiantado. Y es que, primero se niegan a transparentar sus cuentas; segundo, no acatan un ordenamiento que busca abrir la información a la sociedad; y tercero, no pagan el agua. Por más que uno no quiera decirles nada es inevitable el poner sobre la balanza los pros y los contras de quienes dicen defender la autonomía pero presentan varios, muchísimos, detalles en su propia administración de los recursos.

