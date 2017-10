Transparencia en la UAEH

El tema de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para dar a paso a la creación de un Órgano Interno de Control como parte del Sistema Estatal Anticorrupción es complejo.

Más allá de los apasionamientos y posturas respecto a lo que se piense o se crea de la máxima casa de estudios hidalguense, la realidad es que hay que analizar muy a fondo el tema sin detenerse en el falso debate de si se transgrede o no la famosa "autonomía".

La necesidad de entrar en una nueva dinámica social respecto a los juicios de valor con pruebas contundentes que hagan de los hechos algo irrefutable, parece ser el camino a seguir para recuperar la confianza y credibilidad en todas las instituciones, tanto políticas, de gobierno y académicas.

Nadie duda que la UAEH sea una institución de excelencia educativa y que busque lo mejor para el futuro de las nuevas generaciones; sin embargo tampoco hay que ser ciego ante los hechos que son evidentes: en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo Ejercicio Fiscal 2017, se aprobaron recursos públicos por 731 millones 600 mil 180 pesos para ser ejercidos por los Organismos Autónomos; de éstos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo obtuvo la mayoría, con 570 millones 221 mil 811 pesos.

Algo comprensible pues carga con la formación de miles de jóvenes de Hidalgo y otros estados.

Aquí donde se conoce poco o nada de cómo se emplean dichos recursos, que simple vista podría decirse que están en las instalaciones, en el pago de seguridad privada de los Institutos, en el salario de profesores e investigadores, en la organización de eventos, en los proyectos como lo fueron las Garzas de futbol femenil o las Garzas de Plata del basquetbol profesional (que cuestan y mucho), así como en todos y cada uno de los estudiantes a quienes se subsidia de una forma u otra.

Son muchos recursos, son muchos los programas que ahí se tienen, por ello es urgente y apremiante no cerrarse ante la posibilidad de contar con un filtro que permita no solo legitimarse jurídicamente sino socialmente. Que la Universidad es una de las más auditadas a nivel nacional, no le caería mal otra revisada. Que la Universidad es una de las que mejor aplica los recursos para sus estudiantes, no estaría mal hacer públicos estados financieros y movimientos para los propios hidalguenses. Al final son recursos públicos, ni son del gobierno, ni son de la UAEH, son de la gente.

Falta mucho que decir en este tema por lo que tendré que ocupar una segunda columna el día de mañana para poder tocar los artículos esenciales que crean la figura del contralor interno que será designado por el Congreso, y su justificación y/o explicación.

También, el tema político del diputado Miguel Ángel de la Fuente quien aunque no es de la UAEH sí lo es, ya que tiene toda su carrera desarrollada dentro dela institución, y que a la fecha no se le ha visto en conferencias, tribuna o comisiones defendiendo la "autonomía".

