¿Simulación política?

Las últimas dos semanas hemos sido testigos de acciones concretas que hacen suponer que la agenda política rumbo a 2018 puede ser diferente a la de épocas electorales anteriores.

Pasados los comicios en Estado de México y Coahuila, que aunque siguen su proceso jurídico ya no impactarán a menos de que se presente una improbable anulación, los partidos políticos intentan reagruparse para dar inicio a la estrategia rumbo a la elección que los perpetuará por 6 años más en el poder.

¿Por qué es tan importante ganar en 2018 para cualquier fuerza política del país?, fuera de las presuntas o supuestas buenas intenciones republicanas de Andrés Manuel López Obrador y su discurso de 20 años a la fecha, los demás parecen perseguir únicamente el reacomodo o sobrevivencia dentro del sistema político mexicano para no morir o perderse en el olvido.

Y escribo el supuesto de López Obrador porque en la realidad, seguramente, persigue simples, burdos y llanos fines políticos cuando en la actualidad lo que menos le sirve a la gente es eso: la política.

¿Entonces qué requiere el ciudadano de cara al siguiente año decisivo y clave para el país?, de inicio mejores gobiernos y para ello se necesita de mejores partidos y mejores políticos.

La gente, hasta donde creo me da la lógica, no quiere un Presidente o un gobernador o un diputado, carismático, guapo y sonriente cuando sus verdaderas necesidades son otras. Mejor calidad de vida y una seguridad plena acompañada de altos niveles de confianza en las autoridades. Eso se alcanza con políticas públicas renovadas, con conceptos claros a la hora de trabajar y sobre todo con compromiso cabal y ético de servirle al pueblo y no sangrar al pueblo.

Actualmente en Hidalgo comenzó la mesa política entre partidos y gobierno del estado. Según los participantes se buscan acuerdos para reformar las reglas electorales del siguiente año, con el fin de hacer menos complicada la labor partidista.

Y aquí es donde digo: ¿no sería mejor dejar de lado la simulación política en todos los niveles y hablar claro a la gente?

Ningún acuerdo en ninguna mesa política o reforma electoral será garante de un proceso justo o limpio para 2018. Mucho menos llamará al votante a participar. Menos buscará una verdadera evolución de la democracia. Si de esto que escribo duda, nos leemos en junio del siguiente año para reclamarnos los aciertos o desatinos.

Por mientras nos quedaremos con los discursos y promesas, nuevamente, de que en 2018 hay opciones diferentes para salir de la crisis social, política, económica y de seguridad que vive el país. Por mientras seguiremos simulando que escuchamos y ellos que dicen lo que queremos escuchar.

