Semana Santa: la resurrección

El hito de la resurrección, el revivir de los muertos, el ser inmortal, el paso dimensional o el haber derrotado a los mismos infiernos de la existencia universal. ¿Qué representa para el hombre (como concepto de humanidad) el que nuestro creador haya vencido a la muerte?

Para retomar el hecho por el cual se sostiene la fe católica, cristiana e incluso judía no ortodoxa, podemos citar a los dos últimos jerarcas romanos. Uno, el que a mí parecer representa el último reducto académico de la doxología: Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, autor de Jesus von Nazareth. Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung en 2011, donde a meses antes de abdicar plantea que la resurrección de Jesús es un “salto evolutivo” y no se contempla como un hecho meramente anecdótico de en la historia del hombre.

“El relato de la resurrección sin duda habla de algo ajeno a nuestra experiencia. Habla de algo nuevo, algo sin precedentes. Se nos revela una nueva dimensión de la realidad”…

En un prólogo especial para la revista 30Giorni, publicación del Vaticano, Ratzinger desmenuza a la resurrección en busca de aclarar cuestionamientos surgidos “en un momento en que había teorías, que desde hacía tiempo y con distintas variantes circulaban en ámbito protestante, y que se presentaban en la teología católica como algo nuevo y como segura conquista científica recién lograda”.

El ex pontífice afirma lo anterior basado en un libro de Heinrich Schlier -destacado alumno del teólogo protestante alemán Rudolf Karl Bultmann- quien en 1953 se convirtió a la Iglesia católica gracias a “su relación con las Escrituras”.

Destaca Ratzinger: “El pequeño libro de Schlier al fin y al cabo muestra simplemente esto: que los discípulos se dejaron conquistar por un fenómeno que se les manifestaba, por una realidad inesperada, inicialmente incomprensible, y que la fe en la resurrección nace de esa conquista, es decir, de un acontecimiento que anticipaba su pensamiento y voluntad, es más, que los cambiaba”… es decir: La Resurrección.

¿Actualmente de qué sirve estudiar el acontecimiento bíblico más importante y que sigue sin comprobarse científicamente a cabalidad, pero que mantiene el pilar de la fe y la religión?

El Papa Francisco, actual jerarca romano, dice que la Resurrección ha sido un recorrido que no sorprende haya necesitado de tiempo hasta llegar a Jesucristo. “Él puede decir: ‘Yo soy la resurrección y la vida’ (Juan 11:25), porque en él este misterio no sólo se revela plenamente”, sino que se lleva a cabo y, finalmente, llega a ser una “realidad”.

Un camino, el del hombre, que parece ser interminable por buscar el propósito de la creación y de la ambición eterna de prolongar la existencia de las cosas.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com