¿Quién llega mejor al debate?

Hoy se realiza el segundo debate entre candidatos a la Presidencia del país en un entorno diferente al que se comenzó la campaña a principios de abril.

De inicio llegan cuatro de los cinco aspirantes tras la renuncia de Margarita Zavala a la contienda; segundo, las encuestas han cambiado los posicionamientos y las estrategias; y tercero, se avecinan cambios importantes de aquí al final de las campañas, en lo que será la recta final del camino a las urnas.

Bajo estos términos ¿cómo llegan los candidatos a la Presidencia? Tomando en cuenta que la gente está más interesada que la primera ocasión, pues el mensaje político ya penetró en el imaginario colectivo, y hoy hay más inmersos en el tema que hace unas semanas.

Quizá el principal cambio es el relanzamiento de imagen, perfil y discurso que sufrió José Antonio Meade, quien luego del primer debate tomó el control en la dirección de sus principales posiciones como lo fue el relevo en la dirigencia nacional del PRI, la modificación de temas y posturas, el mostrarse más agresivo y con una voz alta, cambios que tendrán que verse reflejados en su participación de esta noche en Tijuana.

Ricardo Anaya Cortés, bajo una misma tesitura, casi al parejo de cuando inició el proceso, tendrá en este segundo debate la mejor oportunidad de posicionarse de cara a la última parte de la campaña; si acaso se le mencionó como el ganador del primer encuentro, y ello provocó que se movieran las cifras y sondeos, hoy debe arremeter en contra de sus contrincantes para volver a acaparar las noticias por su control de escenario, buena dicción, facilidad de palabra y propuestas para el país.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador existe la duda si volverá a usar la misma estrategia del primer debate, en donde el puntero se deja atacar, no contesta, no se pelea, y deja que termine todo. Sin embargo por como se ha ido presentando, sobre todo ante empresarios nacionales, me queda claro que veremos un AMLO diferente al primer debate, hablando más suelto y quizá contestando uno o dos ataques en su contra.

El último en mención, que será el primero en participar, es Jaime Rodríguez Calderón, alías El Bronco, gobernador con licencia de Nuevo León quien seguramente volverá a ser un factor de polémica en el debate; no solo por su irreverencia sino por sus planteamientos, pensados meticulosamente para perder los estribos y entrarle al debate.

Son los cuatro jinetes, no precisamente del fin del mundo aunque así lo parezca, los que hoy se volverán a mostrar tal cuales ante la sociedad del país, en una contienda donde ya no se sabe si confiar en las encuestas, si creer en los partidos, si hacerle caso al “independiente” o si dejar de lado todo como le hizo Margarita Zavala.

