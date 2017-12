Rupturas electorales

Hidalgo debe ser sino el único, uno de los pocos estados en donde las alianzas, principalmente las de oposición, jamás son fructíferas.

Por razones de intereses meramente de grupos que controlan a los propios partidos y los usan a beneficio singular, las uniones comenzaron en Hidalgo en la década pasada fueron primero una fórmula que se aprovechó para la venganza de personajes despojados de algún coto municipal, regional o estatal.

Aunque antes hubo algunos casos (elección de Vicente Fox en 2000), en Hidalgo se tiene una primera referencia en 2006 cuando los candidatos al Senado de la alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano consiguen un histórico triunfo ante el PRI y sus aliados, que finalmente, todos provenían de cierta forma del tricolor, por lo que no fue más que una pelea entre amigos.

Años después se darían los mismos rompimientos y cambios de estafeta y lo que fuera la primera alianza obradorista en Hidalgo terminó por ser un despropósito con personajes que se fueron a Nueva Alianza, el Verde Ecologista, de regreso al propio PRI y solo algunos permanecieron en el entonces fortalecido PRD.

Para mitades del sexenio de Felipe Calderón (2009) se presentó una nueva alianza electoral, el primero de muchos nuevos experimentos, con el PAN y PRD, que la búsqueda por querer quitar al PRI espacios se unieron en varios estados y con fuerzas inimaginables como el PT y hasta los primeros personajes "independientes" o sin partido.

En Hidalgo pasó lo mismo con la elección para la gubernatura de 2010 donde se unieron blanquiazules y perredistas para intentar conseguir la primera alternancia hidalguense: al final no solo no tuvieron éxito sino que terminó todo en un tremendo caos y rompimiento de personajes que en apariencia jalaban para el mismo lado, y sí, para el mismo lado pero no de la oposición.

Hoy se presenta una nueva etapa de las alianzas en elección presidencial –la tercera en la que se verá envuelta la entidad- con partidos que dicen unirse a nivel nacional pero a nivel estatal no; y es que los líderes políticos de institutos hidalguenses (como escribí al principio) obedecen más a intereses personales o de grupos locales que a su ideología nacional o preceptos fundacionales; generalmente llegaron a sus encargos por intromisión de liderazgos con poder nacional pero con base en Hidalgo.

Ayer el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, reveló la intención de su partido de no participar en el Frente Ciudadano con PAN y PRD para la elección a diputados locales de 2018; al igual que Encuentro Social, que en Hidalgo no apoyará a Morena y el PT, las alianzas de oposición extrañamente se encuentran disueltas hoy en Hidalgo. ¿Es acaso la oposición hidalguense una clase política sui generis, única por su estirpe y orígenes que solo obedece a sus propios lineamientos o que es tan indomable que ni propios ni extraños, ni gobiernos, ni coaliciones, pueden controlarlos?

eduardogonzalez.lopez@milenio.com