Los retos del auditor

Este día se someterá al pleno del Congreso del Estado de Hidalgo la terna de donde deberá salir el nuevo titular de la Auditoría Superior de Estado de Hidalgo quien deberá culminar el periodo iniciado en 2015 y que dejara vacante hasta hace unas semanas Rodolfo Picazo Molina.

Lista la terna de aspirantes a encabezar la ASEH será votada durante la próxima sesión ordinaria, es decir, este mismo día martes, ya que de acuerdo a la convocatoria abierta y pública, el nuevo titular será electo con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión ordinaria en la que se presente, discuta y vote el dictamen propuesto y deberá rendir protesta ante el Pleno del Congreso de forma inmediata.

La terna la integran Armando Roldán Pimentel, Myrna Rocío Moncada Mahuem y Adalid Aldana Rodríguez, luego del proceso donde se recibieron inscripciones de al menos 19 aspirantes, y quienes pasaron por un proceso de entrevistas y análisis de perfiles para posteriormente ser calificados y evaluados hasta esta fase final.

El Congreso de Hidalgo informó ayer que la aprobación de esta terna fue de forma unánime por los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, la cual se integra por los diputados Cipriano Chárrez Pedraza, Emilio Eliseo Molina Hernández, Marco Antonio Ramos Moguel, Octavio de la Torre Sánchez y que preside la diputada presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía.

Después del trámite burocrático se debe atender, pues, y más allá de quien quede como auditor o auditora, el asunto de la reingeniería dentro de los procesos de auditorías y revisión de cuentas públicas para municipios en el estado; y es que actualmente se revisan los periodos de los ex ediles que estuvieron de 2011 a 2016, donde muchos ya han librado procesos penales por peculado y desvío de recursos en su contra con artilugios de carácter legaloide.

Es decir, los abogados de los políticos se han dado vuelo ahora que no hay auditor estatal, por lo que se espera que a partir de los siguientes días se inicie una nueva etapa al frente de la ASEH donde no haya ni perdón ni olvido ante los agravios de ex funcionarios municipales, principalmente.

Alguna vez entrevisté al hoy gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, cuando era diputado federal allá por 2009 y recién había salido de la presidencia municipal de Pachuca, cuando trataba de impulsar una reforma a la ley que permitiera auditar los procesos de ediles de forma continua y a la par del periodo municipal. A la fecha, no se ha podido avanzar y se siguen dando plazos de dos o tres años para que ex ediles comprueben o consigan cómo comprobar sus gastos de cuanto fueron servidores locales. Se espera que las cosas mejoren en el tema ahora que Hidalgo tenga nuevo Auditor o Auditora Superior.

