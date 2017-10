Récord de inversión

El estado de Hidalgo se ha convertido como nunca antes en el principal polo de atracción de inversión privada en la región del Valle de México.

El anuncio hecho ayer por autoridades y las previsiones del propio mercado de la industria privada colocan a la entidad como uno de los destinos más rentables para que empresas de todos los calibres se asienten en regiones como el Altiplano y Tizayuca, la zona de Tula-Tepeji, el área metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma, Tulancingo y hasta la Huasteca.

¿Por qué son ya varios años mencionando este tema?, porque la promoción que hace dos o tres sexenios se hizo de Hidalgo hacia afuera, recayó en los proyectos del gobierno federal que jamás se hicieron como el nuevo aeropuerto o la refinería; sin embargo, ahora sin la loza que cargar de si se logran o no, el estado puede abrirse sin temor a nada a las nuevas inversiones.

El gobernador Omar Fayad Meneses reveló que para 2017 y 2018 la meta se elevará a 15 mil millones de pesos en inversiones, ubicándose a niveles de entidades como Querétaro o Guanajuato. El primer año de gobierno de Fayad, la inversión superó los 13 mil millones de pesos.

No es casualidad pues, que corporativos como Amazon se hayan fijado en Hidalgo tras haber dado a conocer a través de su portal de noticias y relaciones corporativas que expandirá su presencia en el país con oficinas en sitios como Pachuca o ciudades aledañas, así como al incluirlos en sus planes de negocios como el servicio "prime" donde se tienen nichos de mercado en zonas específicas del planeta para realizar envíos gratuitos a usuarios que paguen por el servicio.

Lo anterior significa que comienza a moverse el capital en la zona de Hidalgo y sus municipios; que las empresas están llegando y con ellas la migración de profesionistas que consumen y compran desde productos locales hasta en línea a las trasnacionales.

Ayer tan solo la puesta en marcha de la nueva planta de Lala en Tizayuca habla de una nueva etapa en la vida económica e industrial del corredor que une al estado con Edomex y la Ciudad de México.

Las previsiones para 2018 también señalan que será un año difícil para el presupuesto de gobierno, más no para la iniciativa privada; la apuesta de gobiernos como el de Omar Fayad entonces es clara: el crecimiento a través de la inversión de compañías que quieran desarrollar y no solo ejecutar y cobrar.

Ya lo había escrito en este mismo espacio, querido lector, si la tendencia es crecer invirtiendo y no recibiendo para construir, los propios empresarios e inversionistas deberán llevar a cabo sus propios diseños de proyectos no esperando recibir nada del gobierno, sino creando, rescatando espacios y posteriormente obteniendo réditos de parques industriales, de naves, de sitios para hacer negocios que no sean elefantes oficiales sino sitios particulares en vías de desarrollo y que ofrezcan empleo y salarios bien pagados.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com