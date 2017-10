Recolección de basura

De nueva cuenta la ciudad de Pachuca enfrenta se encuentra de cara al reto de poder ofrecer un buen servicio de recolección de desechos sólidos urbanos a sus habitantes.

La situación ha venido creciendo como un problema de primera atención desde hace una década aproximadamente y parece no tener un rumbo definido a pesar del camino recorrido.

Para muestra lo que se ha citado en este espacio, queridos lectores, desde hace varios años.

En febrero de este año, cité que cada cierto tiempo ocurre lo mismo ya sea por los relevos en la administración pública o gobiernos locales de la capital hidalguense, el problema de la recolección, depósito y tratamiento de los desechos se convierte en una bola de nieve que crece a pasos agigantados.

Lo relatamos en 2010, en donde comenzó la etapa final en la vida del relleno sanitario del ejido del Huixmí y que a la fecha sigue operando a cielo abierto; en 2011 se dio paso a la concesión del servicio de recolección de la basura; lo volvimos a retomar en 2012 con la entrada del actual gobierno federal y las políticas en la materia no han podido hacer mucho al respecto. Lo volvimos a indagar en 2014 y 2015 y la situación empeoró.

En 2016 la situación ya fue insostenible con la empresa Cambio Verde en Pachuca donde no solo no se tenía una correcta disposición de la basura sino que ya no existía un servicio propiamente y colonias reportaron hasta una o dos semanas sin que el camión acudiera a sus casas por las bolsas que se amontonaban.

En septiembre de ese año, con la llegada de la presidenta municipal Yolanda Tellería, se abrió la posibilidad de retirar la concesión a Cambio Verde, situación que se logró hasta hace pocos meses; tras un proceso de nueva licitación, llega a Pachuca TecMed, que en teoría deberá ser la empresa que soluciones los problemas de la basura en la Bella Airosa.

Sin embargo, porque siempre hay un negrito en el arroz, de acuerdo a sus términos legales y contrato entre la autoridad y la compañía, se debió dar inicio a la recolección de desechos en forma y de manera total a partir del viernes pasado, el día 6 de octubre.

Yo por lo menos no he visto aún ningún camión, pero confió en que pronto estarán pasando. Al menos donde su servidor vive, no ha llegado la basura desde hace casi una semana; ni la denominada “particular” o “privada” ni la oficial. Veremos cómo responde la empresa y sino tendrán que revocar el contrato, dejarla fuera de concurso y dar paso a una licitación como plantea otra empresa participante, Saneamiento Sana, quien reclama irregularidades en la concesión.

Espero que por el bien de Pachuca el proyecto salga adelante y que las autoridades le entren de lleno al tema que va más allá de pagar por el servicio, sino que en 2018 podría provocar sanciones y multas federales a la ciudad y a todos los municipios que no traten o dispongan de forma correcta sus desechos.

